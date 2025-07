Florencia Peña reveló que La Flia, la productora de Marcelo Tinelli, le debe plata: «Estoy yendo por la vía judicial»

Florencia Peña acudió como invitada a Puro Show para hablar de su participación en la obra teatral “Pretty Woman”, pero no pudo evitar que le consultaran por lo que ocurre con Marcelo Tinelli y el cierre o reestructuración de su productora La Flia, donde ella participó el año pasado como conductora del Cantando 2024.

Flor Peña apuntó contra la productora de Tinelli: “Me deben a mí y a mi hijo”

“Me deben, yo intenté que no se filtrara. A mí y a mi hijo nos deben y estamos esperando que nos paguen”, contó la actriz, que decidió poner abogados en el medio para poder recibir el dinero que le corresponde por su trabajo: “Estoy yendo por la vía judicial, esperando que se resuelva antes”.

“Hablé en el verano con Marcelo y me prometió que se iba a poner al día, ya estamos en julio… Es raro que hay tanta gente esperando cobrar, yo no me sacaría la foto (en la Costa Amalfitana)”, opinó Florencia.

La actriz aclaró que la deuda es por parte de la productora La Flia: “Lo que no está bueno es que todos somos laburantes y vivimos de lo que hacemos. Costó hacerlo, fueron muchas horas de grabación. Yo fui muy feliz y mi hijo Juan también, yo me lo llevo en el corazón, ahora si me pagan estaría buenísimo”.

La palabra de Luisa Albinoni

La actriz Luisa Albinoni también se refirió a este tema: “Estuve haciendo el Cantando en 2024 y tardaron en pagar. Mi experiencia fue excelente en el Cantando de la pandemia y por eso acepté. Hace 15 días reclamé para que me paguen diciembre y ya nadie sabía qué decirme y cae ese tuit de que cierran La Flia. Me cayó mal, me sentí estafada, ninguneada”.

“Es un reclamo porque tiene que haber un respeto. Hay muchos compañeros que no se animan a hablar. Reclamar no tiene nada de malo, espero que lo reparen. Me cae muy mal. Yo quiero que me hable él (por Tinelli)», aseguró Luisa Albinoni, que su sueldo de noviembre lo cobró recién en abril.