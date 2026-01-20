Una ex empleada denuncia a Martín Demichelis y a Evangelina Anderson por “trabajo esclavo”

El ex DT de River, Martín Demichelis y la modelo Evangelina Anderson enfrentan una demanda de parte de una ex empleada que denuncia haber sido víctima de “trabajo esclavo” durante sus meses viviendo en México, previo a la separación de la pareja.

Tanto Demichelis como Anderson fueron incluidos en la denuncia. La mujer declaró haber trabajado con la familia hasta noviembre de 2024, cuando terminó su vínculo laboral.

Qué dice la denuncia por “trabajo esclavo”

La modelo Anamá Ferreira compartió la primicia en su streaming No damos abasto (Love), revelando el nombre de la denunciante y los detalles de sus días trabajando para la familia Demichelis: “Ella es Flavia Marcela Martínez, que lo denuncia por trabajo esclavo, por no recibir paga, por ir de viaje a trabajar a México, trabajar en otro lado; nunca cobró un peso y no llegan a un acuerdo con ella”.

Según especificó, la demanda también salpica a la ex pareja del futbolista: “Esa carta documento está enviada también a Evangelina Anderson”.

“Sobre el mismo tenor están notificados a los dos, tanto Demichelis como Evangelina Anderson”, agregó.

La mujer identificada como Flavia explica que su vínculo laboral inició previo a que la entonces pareja se mudara a Monterrey, México, sino que empezó cuando residían en Europa: «Nunca le pagaron un peso, ella también trabajaba de peinadora».

Uno de sus últimos trabajos para la familia fue trasladar a una de las mascotas de Evangelina desde Monterrey hasta Argentina; poco después finalizó su vínculo laboral.