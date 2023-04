“Estoy harto”: Jey Mammon enfureció cuando descubrió que le sacaron fotos en el avión

En las últimas horas se viralizó una serie de fotografías de Jey Mammón durmiendo en el avión, mientras viajaba con rumbo a España. El conductor planeó la escapada con el fin de estar a salvo de la repercusión mediática que generó la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra.

Pero al parecer, el artista protagonizó un momento de furia contra los pasajeros cuando se enteró que habían compartido sus imágenes en pleno momento de descanso. Incluso, no dudó en pedir explicaciones.

“Me senté al lado de él. Casi no hablamos durante el viaje, hasta que me increpó por las fotos que le había sacado”, comentó Carlos Garmendia, pasajero que relató lo que ocurrió cuando Jey vio sus imágenes en las redes sociales. Es que el hombre compartió una selfie en Twitter donde aseguraba que Jey estaba “durmiendo como un angelito”.

Garmendia detalló que otros viajeros aprovecharon la ocasión para posar junto al conductor: “Cuando vio las fotos se puso furioso. Preguntó quién le había sacado las fotos. Estaba enojado. Decía que a él nadie lo había echado del país, que se había ido porque estaba harto de todos nosotros”.

Cuando le consultaron sobre cómo fue el viaje de Jey, agregó: “No se levantó nunca, casi se pierde la comida porque estaba durmiendo. No tomó alcohol. Antes de que el avión despegara estaba viendo un video en el celular de la nota que le hicieron durante su partida desde Ezeiza”.

Jey Mammon enfureció en su viaje a España: fue increpado por los periodistas

Este jueves, Jey Mammon aterrizó en Madrid pero se enojó cuando descubrió que había periodistas esperándolo para sacarle alguna declaración.

El conductor llevaba lentes transparentes, remera amarilla, campera de cuero y estaba sin la gorra que fue fotografiado en el vuelo.

“¿Crées que vas a poder descansar?”, le preguntaron. “Si me dejan ustedes, sí”, respondió Mammon a los periodistas.

“¿Vas a poder caminar mejor por la calle?”, insistieron, mientras el conductor buscaba un taxi.

“¿Cómo te sentís ahora?”, continuaron las preguntas. “Un poco asediado, porque me vine a descansar un poquito y no me imaginé que me iban a esperar” admitió Mammon.

“Si son tan amables, no me busquen más porque no voy a hablar más del tema. Ya hablé demasiado”, afirmó antes de cerrar la puerta del auto.