Usher desmintió pelea con Justin Bieber en el after de los Oscar: “Es una exageración”

El cantante de R&B Usher Raymond salió a desmentir los rumores que lo vinculaban a una supuesta pelea con Justin Bieber durante un afterparty de los Premios Oscar. El artista negó las versiones difundidas en medios internacionales y aseguró que no existe ningún conflicto con el cantante canadiense.

Las declaraciones de Usher fueron transmitidas a través de la rapera Da Brat en el programa radial Rickey Smiley Morning Show, donde aclaró lo ocurrido.

Qué pasó entre Usher y Justin Bieber en el after de los Oscar

Las versiones que circularon en las últimas horas, especialmente tras una publicación del sitio TMZ, indicaban que ambos artistas habrían protagonizado un fuerte cruce verbal en una fiesta organizada por Jay-Z y Beyoncé.

De acuerdo a ese informe, Usher se habría acercado de manera confrontativa a Bieber, lo que habría generado un momento de tensión. Sin embargo, fuentes cercanas al intérprete de Baby señalaron que el episodio no pasó de una discusión verbal y que nunca hubo un enfrentamiento físico.

La aclaración de Usher: “No hay hostilidad”

Frente a la repercusión mediática, Da Brat reveló la postura de Usher y aseguró que el cantante considera que todo fue “una exageración”.

“Esto es una exageración. Usher siempre ha apoyado a Justin en muchos de los problemas que ha atravesado a lo largo de los años”, explicó la rapera.

Además, remarcó que Bieber atraviesa su propio proceso personal: “Justin está en su propio camino, lidiando con la realidad que él mismo ha creado”.

La relación entre Usher y Justin Bieber

Lejos de los rumores de enfrentamiento, Usher dejó en claro que mantiene un vínculo positivo con el artista canadiense, a quien acompañó en distintos momentos de su carrera.

“Usher le desea lo mejor y no hay hostilidad entre ellos. Definitivamente se quieren”, aseguró Da Brat, descartando cualquier tipo de conflicto.

De esta manera, el cantante de R&B buscó poner fin a la polémica y aclarar que el episodio fue malinterpretado y sacado de contexto, en medio de la repercusión que generó la versión inicial.