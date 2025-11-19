Vero Lozano habló del enojo por la foto de Wanda Nara con Johnny Depp

La visita de Johnny Depp a la Argentina generó un fuerte revuelo en Telefe y detonó una inesperada tensión entre Vero Lozano y Wanda Nara. Antes de que el actor brindara su primera entrevista en el país en Corta por Lozano, se viralizó una foto del encuentro entre Depp y la conductora de MasterChef Celebrity, y la situación no cayó nada bien en el canal.

Según información a la que accedió Agencia Noticias Argentinas, la publicación de Wanda habría molestado a Lozano, quien esperaba que la imagen se difundiera recién después del programa. En Intrusos (América TV), Adrián Pallares confirmó que en Telefe “está todo mal con Wanda, pero no por las hornallas ni las cacerolas, sino por Johnny Depp”.

Por qué la foto de Wanda Nara con Johnny Depp incomodó a Vero Lozano

Consultada por un móvil del ciclo, Vero Lozano habló con total sinceridad sobre el malestar que le generó la foto viral:

“No me enojé con Wanda, pero hubiera estado bueno que subiera la foto después del programa, o que al menos agradeciera. Pero bueno, Wanda es así, le gana el ego”, expresó.

La conductora agregó que la actitud de Wanda priorizó el lucimiento personal en un momento clave para su programa:

“Le ganaron las ganas de focalizar en sus logros. Igual, quiero aclarar que él saludó a todos, fue muy amoroso con todo el personal de Telefé”, señaló sobre la visita del actor.

Además, Lozano reveló otro episodio reciente que profundizó su incomodidad:

“El lunes la invitamos a Wanda y no vino porque estaba grabando, pero el miércoles —cuando estaba Johnny— frenó la grabación para hacerse la foto”, contó.

Para cerrar, la conductora reflexionó sobre el revuelo que generó la imagen:

“Me pareció feo que en un día tan importante se instalara en agenda algo tan trivial. Era un momento para priorizar la entrevista. Entiendo su cabeza, ella siempre busca contenido, pero Wanda es así”, concluyó.