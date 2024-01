Video | Zoe y Rosina de Gran Hermano, maravilladas con un destino de Neuquén: «Un paraíso»

Aunque el juego y la estrategia ya dominan la casa de Gran Hermano, todavía hay tiempo para las conversaciones distendidas sobre el día a día en el reality y también acerca de los proyectos una vez que este finalice.

Fue así que Zoe, en charla con Rosina, invitó a la joven uruguaya a viajar «al sur argentino» cuando culmine el programa, puntualmente, a Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén.

«Te va a encantar«, le prometió la participante de 20 años y residente del barrio porteño de la Recoleta a su compañera, mientras compartían un mate en el patio de la casa «más famosa del país».

Interesada por la propuesta, Rosina le preguntó a qué parte debían ir. Y Zoe, sin dudarlo, destacó a la villa neuquina, enclavada en el corazón del Parque Nacional Nahuel Huapi. «Por favor, quiero ir», respondió la hermanita oriunda de Montevideo.

«Te va a encantar posta, no sabes lo que es. Es un paraíso, las lagunas que hay, turquesas. La gente se tira ahí y hay mucha naturaleza«, agregó la joven porteña, demostrando su conocimiento sobre la zona.

Luego, ambas repasaron las actividades que piensan realizar juntas cuando termine esta edición de Gran Hermano y reiteraron nuevamente su intención de visitar ese sector de la Patagonia argentina. «Espero que lo cumplamos», finalizó Zoe.

Rosina habló en Gran Hermano sobre el grave accidente que sufrió: «Casi pierdo la vida»

“Nunca contaste tu accidente”, dijo Lucía a Rosina en medio de una charla en la pileta de Gran Hermano. Así fue como la joven recordó y contó su trágica historia, la cual casi la deja sin vida.

«Estábamos en la ruta con una amiga, íbamos muy rápido y volcamos», comenzó y siguió «íbamos yendo a buscar a otra amiga».

«Perdí el conocimiento, quedé inconsciente y me tuvieron que operar. Casi pierdo la vida», resaltó la participante Uruguaya. «El médico me dijo: ´te salvaste porque tenías el cinturón».

El auto era conducido por una amiga de la joven, pero Rosina indicó que «no se comportó bien después del accidente. No me fue a ver ni un día«, destacó y agregó «no era de mis amigas íntimas, pero íbamos solas en el auto, por suerte»

Rosina siguió recordando el hecho y contó sobre el trágico momento que ocurrió el 6 de octubre de 2016. «Dobló a 140 km/h. No saben cómo estaba, desfigurada. Me desperté en la ambulancia llena de sangre y llorando porque quería hablar con mi mamá«.

«Agradezco a la vida que me dio otra oportunidad. Eso me marcó y me dijo Rosina, disfrutá la vida. Yo siento que no somos conscientes muchas veces de que hoy podemos estar acá y mañana no sabes, lo damos por hecho, pero ¿quién lo asegura», concluyó la joven.