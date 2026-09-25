Tensión entre Sol Abraham y Telefe tras ganar Gran Hermano: la actitud que habría molestado al canal

A poco más de una semana de consagrarse campeona de Gran Hermano Generación Dorada, Sol Abraham habría generado malestar puertas adentro de Telefe. Una importante figura del canal habría cuestionado su actitud después de abandonar la casa y, especialmente, la manera en que estaría manejando sus apariciones televisivas.

La salida de Sol Abraham de Gran Hermano Generación Dorada estuvo lejos de traer tranquilidad. Después de meses de exposición dentro de la casa y tras quedarse con el primer puesto del reality, la flamante ganadora quedó ahora en el centro de versiones sobre una inesperada tensión con Telefe.

El supuesto conflicto tendría como eje las decisiones que Abraham comenzó a tomar respecto de las entrevistas y los programas a los que acepta asistir después de su triunfo.

La versión fue revelada por el periodista Santiago Riva Roy en Bondi Live, quien aseguró haber recibido un contundente mensaje de una figura de peso de la señal.

Según publicó Ciudad Magazine, la fuente consultada por el periodista habría definido a la ganadora como alguien que está “subida al caballo” y cuestionó tanto sus declaraciones sobre otras personas como su actitud después de abandonar el reality.

El motivo del supuesto enojo de Telefe con Sol Abraham

Uno de los puntos que más incomodidad habría generado dentro del canal es que Sol pretendería decidir a qué programas asistir y cuáles evitar durante la habitual ronda de entrevistas posterior a Gran Hermano.

“Encima se cree que puede elegir a dónde va y a dónde no”, fue otra de las frases que Riva Roy atribuyó a la fuente de Telefe.

El periodista se mostró sorprendido por la dureza del mensaje y destacó que provenía de una persona importante dentro de la señal que habitualmente no suele compartir información interna.

Las versiones aparecen mientras Sol atraviesa sus primeros días fuera de la casa y continúa realizando apariciones en distintos ciclos de Telefe. De hecho, tras ganar el reality estuvo en Cortá por Lozano, donde habló sobre su estrategia y aseguró que le gustaría formar parte de MasterChef Celebrity.

También participó de PH, Podemos Hablar, donde volvió sobre los enfrentamientos que protagonizó durante la competencia y explicó que muchas de sus provocaciones habían sido parte de una estrategia de juego.

El dato de Cortá por Lozano que alimentó las versiones

En paralelo, otro movimiento dentro de Telefe llamó la atención. Sol había aparecido entre los nombres mencionados como posibles incorporaciones a Cortá por Lozano después de la salida de Evangelina Anderson.

Sin embargo, finalmente Eliana Guercio fue elegida para ocupar ese lugar, una definición que coincidió temporalmente con las versiones sobre el supuesto malestar con la campeona de Gran Hermano.

Por el momento, no existe una confirmación oficial de Telefe sobre un conflicto con Sol Abraham, ni la ganadora del reality respondió públicamente a las versiones difundidas sobre su relación con el canal.

Sol se consagró campeona de Gran Hermano Generación Dorada el pasado 16 de septiembre, cuando se impuso en la final frente a Yipio con el 51,8% de los votos. Además del título, obtuvo un premio de 70 millones de pesos, una vivienda prefabricada y otros beneficios.

Ahora, apenas días después de aquella celebración, la atención se desplazó de lo ocurrido dentro de la casa a cómo será su futuro en televisión y cuál será finalmente su relación con el canal que la convirtió en la ganadora del reality.