Wanda Nara dijo que sus hijos le tienen «pánico» a las promesas de Mauro Icardi: los audios

La Justicia le impuso a Wanda Nara que devuelva a sus hijas Francesca e Isabella, pero la mediática se sigue oponiendo porque sus hijos temen que el jugador cumpla su promesa y se los lleve a vivir a Turquía. Lo cierto es que la empresaria está muy enojada y así lo demostró en los audios que se filtraron y llegaron a LAM.

“Yo ofrecí martes y jueves, un fin de semana sí, un fin de semana no. Yo el 17 le ofrecí los nenes y él el 20 viaja a Turquía con la China. Entonces, sumado a eso, al dolor, me tengo que levantar a la mañana, prender la tele, escuchar a la abogada de Mauro que a mí me dice tóxica, violenta, pero esto es una locura«, se escucha quejarse a Wanda.

«Lo están denunciando a Mauro. Un colegio que yo no conozco. Yo entré por el amigo de una amiga. Yo dije Maxi (López) me mata directamente, porque yo lo metí a Mauro en mi casa”, dijo Nara sobre el fuerte informe que le envió la escuela donde asisten sus hijos.

“¿Quién es hoy la que está respondiendo las llamadas de la psicopedagoga del Lincoln? Yo. ¿A vos te parece que a Mauro le importa cómo están las nenas, el colegio?, ¿responde los mails de si están bien, si están mal, atravesando una separación? No”, reprochó a continuación.

‘Quiero una reunión con la mamá y con el papá’. ¿Vos te pensás que Mauro se sienta a hablar con la psicóloga de las nenas? Les chu… un huevo. Él lo único que quiere es la nena para llevarlas a Nordelta a dar una vuelta con un helado con la China y con los nenes de la China», siguió la conductora con su reclamo.

«Pero ser papá es un día a día de un montón de cosas. Entonces, así como yo me tengo que ocupar y me ocupo de las vacunas, del colegio, de las tareas, de los exámenes, de la psicóloga, el llanto de mis hijos, también soy la que dice: “Pará, flaco, no te vas a llevar a las nenas 15 días porque después vuelven hechas mierda y soy yo la que las levanta a estas nenas”, agregó.

Por otro lado, la conductora se expresó mediante la red social X en un mensaje que luego borró para responder al mensaje que habla sobre sus hijas “14:14 Wanda no entregó a sus hijas a Mauro Icardi”.

“Mis hijos están en el colegio hasta las 5. No pido dinero ni nada a cambio porque los mantengo SOLA ni existe ninguna ayuda económica y puedo demostrar las facturas que pago de todo y si dicen lo contrario que te muestren pruebas de algún depósito que no existe por parte de él”, respondió Wanda.

“Mis hijos pidieron verlo con alguien más, no a solas con él, y en el domicilio de ellos. Yo ofrecí a retirarme para facilitar esos encuentros. Si un papá o mamá están tan desesperados por ver a sus hijas van donde sea, más al domicilio de los menores si sabés que están mal, después de a poco seguramente el vínculo se recupera algún día», escribió.

«Él les dijo muy claramente que se los va a llevar a Turquía a vivir apenas los tenga con él, es lógico el pánico porque quieren quedarse acá con su mamá y hermanos, ¿te parece muy raro?”, escribió la conductora en el mensaje que luego borró.