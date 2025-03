Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi calificó a Wanda Nara de violenta: «no tiene límites»

La abogada de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, habló en Desayuno Americano sobre la causa judicial que el futbolista mantiene con su ex mujer, Wanda Nara. Actualmente, los ex se encuentran transitando una acalorada batalla legal y mediática por la custodia de sus hijas, Isabella y Francesca.

Elba Marcovecchio fue durísima con Wanda Nara: «me preocupa el ejercicio indirecta de violencia que está ejerciendo»

“Hay una conducta que me preocupa muchísimo y la voy a decir con todas las letras. A mí me preocupa mucho el ejercicio indirecto de violencia que está ejerciendo Wanda«, comenzó diciendo de forma contundente la abogada en «Desayuno Americano» (América TV).

«¿Y a qué voy? Porque uno dice, normalmente relacionamos la violencia a la masculina y olvidémonos de esos patrones. Existe violencia masculina, existe violencia femenina, existe violencia neutra, es decir, sin género», consideró Elba.

“Olvidémonos ya un poquito de los géneros. ¿A qué apunto con la violencia? Primero, utilizar un sistema penal que no es natural para la conflictiva familiar, no es natural, lo dijo la jurisprudencia ochocientas veces», siguió la letrada.

«Es un criterio totalmente adoptado que las denuncias penales. Lo único que hacen es, salvo bueno cuando hay desobediencias, pero lo único que hacen es agravan la conflictiva y es utilizada por el progenitor como brazo ejecutor de una violencia”, defendió Marcovecchio a su cliente.

Por ultimo, se quejó de la «utilización» de las niñas, Isabella y Francesca, como método de «venganza». “Me parece tremendo, utilizar, y lo hablo con la palabra exacta, no me estoy diciendo una por otra, utilizar a las criaturas, a los chicos, para hacer daño al otro padre, madre, no importa, al otro progenitor, que en este caso ha sido padre de esta criatura durante toda su infancia, durante toda su vida. Me parece que no hay límites. No hay límites”, se quejó la abogada.

Con información de Noticias Argentinas