Wanda Nara volvió a quedar envuelta en una polémica televisiva después de que se conociera una versión sobre un supuesto pedido que le habría realizado tiempo atrás a Luis Ventura, presidente de APTRA. La información salió a la luz en Infama (América TV) y generó sorpresa por su contradicción con las recientes declaraciones de la conductora de MasterChef Celebrity.

Según informó PrimiciasYa, el periodista Santiago Sposato reveló que la empresaria habría intentado conseguir un lugar al frente de la ceremonia de los premios Martín Fierro, pese a que públicamente había manifestado que prefería asistir como invitada.

La revelación abrió un debate sobre las aspiraciones profesionales de Wanda y la posibilidad de que finalmente sea convocada para conducir una de las galas más importantes de la televisión argentina.

El supuesto pedido de Wanda Nara a Luis Ventura que desató la polémica

Todo comenzó cuando en Infama, el ciclo conducido por Marcela Tauro, mostraron una entrevista en la que Wanda Nara aseguraba que no tenía interés en conducir los Martín Fierro y que prefería disfrutar de la ceremonia desde su mesa.

Sin embargo, Santiago Sposato puso en duda esa postura al revelar que la mediática habría mantenido un contacto con Luis Ventura para solicitarle justamente esa oportunidad.

El periodista aseguró que el supuesto pedido no era reciente, sino que se habría producido en años anteriores, cuando Wanda todavía no estaba tan consolidada en su faceta de conductora.

La información sorprendió a Tauro, quien quiso saber si el acercamiento había ocurrido durante 2026. Sposato aclaró que no, dejando en evidencia que se trataba de una situación anterior.

Hasta el momento, el supuesto pedido no fue confirmado públicamente por Wanda Nara ni por Luis Ventura.

Marcela Tauro sorprendió con una propuesta para Wanda Nara

Lejos de cuestionar las aspiraciones de la empresaria, Marcela Tauro consideró que conducir los Martín Fierro podría representar una oportunidad para demostrar sus capacidades frente a toda la industria televisiva.

La periodista señaló que Wanda se encuentra más consolidada profesionalmente y que una transmisión en vivo permitiría evaluar su desempeño sin las posibilidades de edición de un programa grabado.

La conversación también incluyó el futuro de la conducción de los premios, después de que Santiago del Moro manifestara que no tendría intenciones de volver a ponerse al frente de la próxima ceremonia.

En ese contexto, Tauro planteó que Luis Ventura podría darle una oportunidad a Wanda Nara, una posibilidad que, por ahora, no cuenta con ningún anuncio oficial.

Wanda Nara y su presente en MasterChef Celebrity

La polémica aparece en un momento de gran exposición para Wanda Nara, quien continúa al frente de MasterChef Celebrity por Telefe.

La empresaria logró construir una nueva etapa profesional vinculada con la conducción televisiva, después de años de protagonismo mediático por su vida personal y sus relaciones sentimentales.

Su participación en el reality gastronómico le permitió ganar experiencia frente a las cámaras y consolidar su presencia en uno de los formatos más populares de la televisión.

Ahora, la versión revelada por Santiago Sposato vuelve a instalar una pregunta: ¿Wanda Nara podría convertirse en la próxima conductora de los Martín Fierro?

Por el momento, se trata solamente de una posibilidad mencionada en televisión, mientras que el supuesto pedido a Ventura continúa sin confirmación de sus protagonistas.