Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2026

La noche del domingo 4 de octubre se vivió la primera gala de eliminación de Master Chef Celebrity, los participantes en la cuerda floja tuvieron el desafío de cocinar una versión del plato que Ian Lucas presentó para la final y con el cual ganó la edición pasada.

La tarea fue difícil para algunos, pero al cierre del programa solo uno se despidió del reality de cocina conducido por Wanda Nara.

Primer eliminado de MasterChef Celebrity 2026

Ocho participantes con delantal negro cocinaron el domingo para asegurar su permanencia en MasterChef Celebrity.

El desafío, presentado por Ian, consistió en preparar una milanesa de corte tomahawk con hueso. El ganador de la edición anterior contó que en su caso, la rebozó con pan rallado y panko y la acompañó con fideos negros, aunque Maru Botana advirtió que las pastas no estaban permitidas como guarnición.

Tras degustar los platos de la primera semana de competencia, el jurado debatió la primera eliminación. Damián Betular llamó al frente a Grego Rossello, Pablo Migliore, Luck Ra, Marta Fort y Nazareno Casero para confirmarles que continuaban una semana más en las cocinas más famosas del país.

Finalmente, Germán Martitegui convocó a Diego Ramos, Alejandro Lerner y Pachu Peña. «Son los tres platos menos logrados de la noche. No sé si por ser la primera vez, pero fue muy difícil decidir; uno de ustedes abandona hoy el programa», anunció.

A continuación, comunicó que el primer eliminado de la temporada era Pachu Peña: “Te vimos muy poco, lamentablemente; fue una alegría conocerte. Creo que los nervios no te dejaron mostrar todo tu potencial, pero gracias por haber venido”.

El humorista agradeció el trato recibido y, ante la consulta sobre un eventual repechaje, confirmó que se presentaría. Al respecto, Botana señaló: “Lo que más vamos a extrañar es tu risa y tu humor; me encantaría que vuelvas”.

“Recuerden: un día sin risas es un día perdido”, concluyó Pachu antes de dejar su delantal en la estación y retirarse entre lágrimas.