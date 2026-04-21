Wanda Nara viajó a Uruguay para comenzar el rodaje de su película: valijas de lujo y una pregunta que sacudió las redes
Tras el éxito de MasterChef Celebrity, la empresaria Wanda Nara se encuentra atravesando un gran momento en su carrera artística. Este lunes viajó con destino a Uruguay para comenzar el rodaje de su película “¿Quieres ser mi hijo?”, tras finalizar las grabaciones de su serie vertical con Maxi López.
Fiel a su estilo, Wanda compartió las postales de su viaje en sus redes sociales y llegó al país vecino a últimas horas del lunes.
La pregunta que generó revuelo en redes
Sin embargo, la imagen que causó impacto fue la de sus carteras, acompañada de una insólita consulta a sus seguidores.
“¿Alguien sabe si puedo seguir usando el apellido de un ex?”, escribió la mediática, en clara alusión a Mauro Icardi.
Sin respuesta pública de su ex pareja, Wanda continuó mostrando sus valijas repletas de ropa y carteras de lujo que trasladó para su estadía en Montevideo. El resto del elenco, Agustín Bernasconi y Pierre Noher, que la acompañará en la película, aún no viajó.
Según trascendió, la filmación comenzará el próximo 25 de abril.
Bajo la dirección de Hernán Guerchusny, Nara interpretará a una mujer de 43 años que atraviesa un divorcio con el personaje de Noher y vuelve a vivir su vida como soltera. En ese camino se enamora de su vecino de 29 años, interpretado por Bernasconi, quien —en un giro inesperado— deberá fingir ser su hijo.
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