«Triángulo amoroso»: Maxi López mostró el guion de la serie que protagonizará con Wanda Nara

Lo que comenzó como un rumor de pasillo en el mundo del espectáculo se volvió realidad. Maxi López utilizó sus redes sociales para confirmar el inicio de la producción de «Triángulo Amoroso», una serie en formato vertical que coprotagonizará con su exesposa, Wanda Nara.

A través de una foto en Instagram, López mostró el libreto con la versión final del guion fechada el 10 de abril, dejando claro que el rodaje es inminente y comenzará la próxima semana.

La ficción promete ser un híbrido entre comedia y drama que tomará como punto de partida la vida sentimental de los protagonistas. Con guiños constantes a la realidad, la serie repasará los episodios más comentados de su historia mediática, lo que ha despertado una enorme expectativa sobre cómo se abordarán las infidelidades y los conflictos legales que marcaron a la familia durante años.

Un elenco que dará que hablar en la serie de la vida de Wanda Nara

Uno de los puntos más explosivos de la producción es la elección de los actores que darán vida a los personajes secundarios. La gran incógnita sobre quién interpretaría a Eugenia «La China» Suárez fue revelada: la actriz Débora Nishimoto (reconocida por su papel en Envidiosa) será la encargada de encarnar a un personaje alusivo llamado simplemente «La China».

Pero ella no es la única cara conocida que se suma a este universo:

Representación legal: en un cruce de mundos, Georgina Barbarossa interpretará a la abogada de Wanda, mientras que Pachu Peña se pondrá en la piel del abogado de Maxi.

en un cruce de mundos, interpretará a la abogada de Wanda, mientras que se pondrá en la piel del abogado de Maxi. El entorno de Maxi: la actriz Clara Kovacic fue elegida para interpretar a Daniela Christiansson, la actual pareja del exfutbolista.

la actriz fue elegida para interpretar a Daniela Christiansson, la actual pareja del exfutbolista. Mundo mediático: la serie incluirá una recreación de la televisión actual con la participación de Yanina Latorre y Pía Shaw, quienes actuarán como conductora y panelista de un ciclo de chimentos dentro de la trama.

El formato «Vertical» y el equipo técnico

La elección del formato vertical no es casual; busca una estética similar a la de las redes sociales (TikTok e Instagram), apuntando a un consumo rápido y directo desde dispositivos móviles.

Para completar el equipo, Sebastián Presta interpretará al productor de la ficción, César Bordón será el gerente de marketing y Eugenia Guerty asumirá el rol de la directora. Con este despliegue, la serie se posiciona como una de las apuestas más arriesgadas y ambiciosas del año en el ámbito digital.