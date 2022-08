Warnes Bros canceló el estreno de «Batgirl» a pesar que costó 90 millones de dólares

La información que se conoció este martes sorprendió a todos los seguidores de la franquicia DC Comics. Warner Bros finalmente no estrenará la película «Batgirl» , a pesar que ya se estaba en proceso de postproducción y que el rodaje costó más de 90 millones de dólares.

Esta decisión de no proyectar la producción en cines ni en la plataforma de «streaming» HBO Max, explicaron desde el estudio que es por un cambio de estrategia tras su fusión con el grupo Discovery, según informó The New York Post. Esto se relaciona con darle prioridad a los estrenos cinematográficos.

La película estuvo diigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah. J.K. Simmons interpretaba al comisario Gordon, Michael Keaton retomaba su versión de Batman y Brendan Fraser daba vida al villano. En tanto que Leslie Grace daba vida a la superheroína.

Esto puso en duda también qué ocurrirá con «The Flash», que tenía previsto su estreno en 2023, aún sin fecha a confirmar.