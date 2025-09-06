Netflix es una de las plataformas de streaming más popular en el mundo debido a su gran oferta del catálogo, teniendo diversos contenidos de calidad y variado, que entretienen a la audiencia según gustos personales. En este caso una miniserie lanzada en 2024, vuelve a posicionarse entre lo más visto, con un fuerte mensaje. Enterate de qué serie se trata.

Netflix: La dura miniserie basada en hechos reales que se puede ver en un día

El extenso catálogo de Netflix ofrece películas, series y miniseries para todos los gustos. Mes a mes, la plataforma se renueva y muchas veces, ante tanta novedad, los títulos pasan desapercibidos. Este es el caso de la una miniserie lanzada en 2024 titulada «Eric«.

La miniserie generó grandes repercusiones al relatar una realidad social, en este caso reflejado en las calles de Estados Unidos. Con un total de seis capítulos se deja en evidencia las distintas problemáticas que atraviesan al ser humano, con sus vulnerabilidades y fortalezas. Del género drama psicológico y misterio, la producción se adentra en diversas problemáticas sociales, por lo que su narrativa se vuelve intensa en diversos momentos de los seis capítulos que la componen.

Netflix: De qué trata Eric, la dura miniserie basada en hechos reales

La serie narra el presente de Vicent, un talentoso titiritero que vive atormentado por situaciones cotidianas. Pero el gran problema de su existencia se desarrolla tras la desaparición de su hijo de nueve años. No duda en comenzar una intensa búsqueda y en ese momento comienza a perder la cordura y se aferra a una de sus que mantenía resguradado: Eric, un monstruo azul y peludo que parece cobrar vida en su imaginación y lo empuja a un descenso cada vez más profundo hacia la paranoia.

Vicent y Eric recorren las calles de Nueva York de los años 80, y con esta búsqueda se deja en evidencia los grandes problemas que se vive en la sociedad, atravesada por las carencias y la mirada hacia otro lado. Pero también, se evidencia que entre la investigación policial, los conflictos personales y los secretos que salen a la luz, la carga emocional tiene un rol crucial en los protagonistas.

Por eso, esta miniserie va allá de la búsqueda de un niño desaparecido sino que trata temáticas como la soledad, la adicción, la violencia policial y las desigualdades sociales. Con esta producción, Netflix logró que con un thriller psicológico se evidencie grandes problemáticas que en esta ocasión suceden en Estados Unidos, pero podría tener otro territorio como escenario.