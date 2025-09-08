Como es sabido, todos los meses Netflix renueva su catálogo con nuevas ofertas de cine y series para todos los gustos. Te contamos los estrenos desde este lunes 8 y hasta el domingo 14 de septiembre de 2025.

Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 14 de septiembre

Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 8 y hasta el domingo 14 de septiembre de 2025. La plataforma llega al noveno mes del año con varios éxitos y esta vez renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con nuevas temporadas.

Uno por uno, todos estrenos de Netflix de esta semana:

Lunes 8 de septiembre: Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul (Temporada 1)

Lunes 8 de septiembre: La venganza de Analía (Temporada 2)

Martes 9 de septiembre: Beso o muerte

Miércoles 10 de septiembre: Las muertas

Miércoles 10 de septiembre: Nombre artístico: Charlie Sheen

Miércoles 10 de septiembre: El amor es ciego: Francia

Miércoles 10 de septiembre: Renfield: Asistente de vampiro

Miércoles 10 de septiembre: El amor es ciego: Brasil

Jueves 11 de septiembre: Diario de una chica experta en desastres de amor

Jueves 11 de septiembre: Academia de Villanos

Jueves 11 de septiembre: Beauty in Black

Viernes 12 de septiembre: Las maldiciones

Viernes 12 de septiembre: El otro París

Viernes 12 de septiembre: Ocean’s 8: Las estafadoras

Viernes 12 de septiembre: Tú y todo lo demás

Viernes 12 de septiembre: Ratu Ratu Queens: La serie

Viernes 12 de septiembre: La bella y Bester

Sábado 13 de septiembre: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (Evento en vivo – 22:00 hora estándar de Argentina)

Domingo 14 de septiembre: C.I.D (Nuevo episodio)

Netflix: El top 10 de películas en Argentina

Netflix dio a conocer cuáles son las 10 películas más elegidas en Argentina en el último período que comprende las últimas semanas de agosto 2025 (desde el 25/8/25 – hasta el 31/8/25).