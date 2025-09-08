Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 14 de septiembre
Los nuevos títulos del catálogo de la plataforma más elegida en el mundo.
Como es sabido, todos los meses Netflix renueva su catálogo con nuevas ofertas de cine y series para todos los gustos. Te contamos los estrenos desde este lunes 8 y hasta el domingo 14 de septiembre de 2025.
Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 14 de septiembre
Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 8 y hasta el domingo 14 de septiembre de 2025. La plataforma llega al noveno mes del año con varios éxitos y esta vez renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con nuevas temporadas.
Uno por uno, todos estrenos de Netflix de esta semana:
- Lunes 8 de septiembre: Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul (Temporada 1)
- Lunes 8 de septiembre: La venganza de Analía (Temporada 2)
- Martes 9 de septiembre: Beso o muerte
- Miércoles 10 de septiembre: Las muertas
- Miércoles 10 de septiembre: Nombre artístico: Charlie Sheen
- Miércoles 10 de septiembre: El amor es ciego: Francia
- Miércoles 10 de septiembre: Renfield: Asistente de vampiro
- Miércoles 10 de septiembre: El amor es ciego: Brasil
- Jueves 11 de septiembre: Diario de una chica experta en desastres de amor
- Jueves 11 de septiembre: Academia de Villanos
- Jueves 11 de septiembre: Beauty in Black
- Viernes 12 de septiembre: Las maldiciones
- Viernes 12 de septiembre: El otro París
- Viernes 12 de septiembre: Ocean’s 8: Las estafadoras
- Viernes 12 de septiembre: Tú y todo lo demás
- Viernes 12 de septiembre: Ratu Ratu Queens: La serie
- Viernes 12 de septiembre: La bella y Bester
- Sábado 13 de septiembre: Canelo Álvarez vs. Terence Crawford (Evento en vivo – 22:00 hora estándar de Argentina)
- Domingo 14 de septiembre: C.I.D (Nuevo episodio)
Netflix: El top 10 de películas en Argentina
Netflix dio a conocer cuáles son las 10 películas más elegidas en Argentina en el último período que comprende las últimas semanas de agosto 2025 (desde el 25/8/25 – hasta el 31/8/25).
- El club del crimen de los jueves
- Un hombre abandonado
- Las guerreras K-Pop
- Caerás
- El hombre del norte
- Mi amigo Enzo
- Planeta de solteros: una aventura en Grecia
- La mujer rey
- El cliente
- Los desenredos del amor
Comentarios