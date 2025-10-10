WhatsApp: qué es y cómo usar Zapia, el asistente de IA que transcribe audios y responde mensajes
Zapia es una asistente de inteligencia artificial que es posible usar desde WhatsApp como un contacto más. Los detalles.
En un ecosistema digital saturado de aplicaciones, Zapia propone una idea simple, pero poderosa: un asistente de inteligencia artificial que funciona directamente desde WhatsApp. Creado por BrainLogic AI, Zapia busca convertirse en una especie de “ChatGPT local”, adaptado al lenguaje, los hábitos y las necesidades de los usuarios. Los detalles en esta nota.
WhatsApp: qué es y cómo usar Zapia
El funcionamiento de Zapia es sencillo. Para empezar a usarlo, solo hay que agregar el número como contacto en WhatsApp o descargar su aplicación móvil. Desde ese momento, el usuario puede interactuar con el asistente como si fuera una persona más: enviando mensajes de texto, notas de voz o archivos. Detrás, un modelo de IA interpreta las consultas y responde de manera natural.
Entre sus funciones más destacadas están la transcripción automática de audios, la programación de mensajes, los recordatorios, el resumen de textos o videos y la posibilidad de consultar información en la web sin salir del chat. Además, permite subir documentos en PDF y hacerle preguntas sobre su contenido, una herramienta útil para estudiantes y profesionales.
En menos de un año, Zapia superó los tres millones de usuarios en América Latina y fue seleccionada por Google para su programa de aceleración de startups basadas en IA. Su promesa es acercar la inteligencia artificial a un público que no necesariamente busca nuevas plataformas, sino soluciones prácticas dentro de las apps que ya usa todos los días.
Para empezar a usar Zapia solo es necesario agendar el número +54 9 11 5199-0501 o acceder a los enlaces en las redes sociales del asistente.
WhatsApp: cómo activar el «Modo agenda» para organizar las tareas del día a día
WhatsApp tiene la capacidad de convertirse en una agenda digital práctica, accesible y privada, dando la opción de organizar tareas, almacenar documentos y guardar información relevante para la rutina personal o profesional. Todo esto sin tener que instalar nada más en el teléfono y solamente aprovechando las funciones que tiene la aplicación: de esto se trata el «Modo agenda», que se puede activar de la siguiente manera:
- Abrí WhatsApp y tocá la opción de “nuevo chat”.
- En la parte superior aparece tu propio número de teléfono: al seleccionarlo se genera un chat personal.
- Ahí podés empezar a escribir actividades, anotar fechas, guardar enlaces o enviarte imágenes y documentos que quieras tener a mano.
