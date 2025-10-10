WhatsApp: qué es y cómo usar Zapia, el asistente de IA que transcribe audios y responde mensajes

En un ecosistema digital saturado de aplicaciones, Zapia propone una idea simple, pero poderosa: un asistente de inteligencia artificial que funciona directamente desde WhatsApp. Creado por BrainLogic AI, Zapia busca convertirse en una especie de “ChatGPT local”, adaptado al lenguaje, los hábitos y las necesidades de los usuarios. Los detalles en esta nota.

WhatsApp: qué es y cómo usar Zapia

El funcionamiento de Zapia es sencillo. Para empezar a usarlo, solo hay que agregar el número como contacto en WhatsApp o descargar su aplicación móvil. Desde ese momento, el usuario puede interactuar con el asistente como si fuera una persona más: enviando mensajes de texto, notas de voz o archivos. Detrás, un modelo de IA interpreta las consultas y responde de manera natural.

Entre sus funciones más destacadas están la transcripción automática de audios, la programación de mensajes, los recordatorios, el resumen de textos o videos y la posibilidad de consultar información en la web sin salir del chat. Además, permite subir documentos en PDF y hacerle preguntas sobre su contenido, una herramienta útil para estudiantes y profesionales.

En menos de un año, Zapia superó los tres millones de usuarios en América Latina y fue seleccionada por Google para su programa de aceleración de startups basadas en IA. Su promesa es acercar la inteligencia artificial a un público que no necesariamente busca nuevas plataformas, sino soluciones prácticas dentro de las apps que ya usa todos los días.

Para empezar a usar Zapia solo es necesario agendar el número +54 9 11 5199-0501 o acceder a los enlaces en las redes sociales del asistente.

WhatsApp: cómo activar el «Modo agenda» para organizar las tareas del día a día

WhatsApp tiene la capacidad de convertirse en una agenda digital práctica, accesible y privada, dando la opción de organizar tareas, almacenar documentos y guardar información relevante para la rutina personal o profesional. Todo esto sin tener que instalar nada más en el teléfono y solamente aprovechando las funciones que tiene la aplicación: de esto se trata el «Modo agenda», que se puede activar de la siguiente manera: