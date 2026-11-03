Julieta Prandi y Emanuel Ortega: Yanina Latorre reveló el insólito método con el que ella habría descubierto sus mensajes

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo después de que Yanina Latorre revelara el particular método que la modelo habría utilizado para descubrir la contraseña del celular del cantante. La conductora aseguró que la desconfianza y los conflictos por el uso del teléfono fueron algunos de los motivos que desgastaron la relación.

Según informó A24, Latorre dio a conocer estos detalles en Sálvese Quien Pueda (SQP), el programa que conduce por América TV. Allí sostuvo que la pareja había llegado a un acuerdo para dejar atrás las discusiones por los mensajes privados, pero que ese compromiso no se habría cumplido.

Cómo habría descubierto Julieta Prandi la contraseña del celular de Emanuel Ortega

De acuerdo con la versión de Yanina Latorre, Emanuel Ortega había decidido cambiar la contraseña de su teléfono después de varias discusiones relacionadas con la desconfianza.

Sin embargo, la periodista aseguró que Prandi habría encontrado una manera de conocer la nueva clave.

«Ella estiró el ojito y vio cómo marcaba la clave», reveló Latorre al explicar cómo la modelo supuestamente logró acceder nuevamente al dispositivo.

Según su relato, después de observar la contraseña, Prandi habría aprovechado un momento en el que Ortega estaba bañándose para revisar sus conversaciones.

La conductora cuestionó esa situación y consideró que revisar el celular de una pareja no es una conducta saludable dentro de una relación.

Los mensajes que habrían desencadenado la separación

Latorre también reconstruyó el episodio que habría provocado la ruptura definitiva.

Según explicó, Prandi encontró conversaciones entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch, una cantante que había coordinado una grabación en el estudio del músico.

La periodista sostuvo que la pareja tenía un acuerdo: Ortega debía avisarle a Prandi cuando fuera a trabajar con otras mujeres en su estudio.

Sin embargo, el cantante no le habría comunicado ese encuentro.

Para Latorre, el conflicto se produjo porque ambos habrían incumplido los compromisos que habían asumido para recuperar la confianza.

La reacción de Julieta Prandi al enterarse de la grabación

Según la reconstrucción de la conductora, cuando Prandi descubrió que Ortega estaba trabajando con la cantante, decidió comunicarse con él para expresarle su enojo.

Durante esa conversación, le habría pedido que no regresara a la casa y le comunicado que la relación estaba terminada.

Latorre también señaló que el músico inicialmente pensó que se trataba de una discusión pasajera y que podrían reconciliarse después de algunos días.

Sin embargo, la ruptura se hizo pública cuando Prandi compartió un mensaje en sus redes sociales.

Qué pasó después de la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La periodista aseguró que el anuncio público de la separación habría sorprendido a Emanuel Ortega, quien, según su versión, todavía esperaba conversar con Prandi sobre lo ocurrido.

También contó que el cantante se habría mudado a un departamento y que sus hijos fueron a buscar algunas de sus pertenencias.

La ruptura se produjo poco después de que la pareja formalizara su relación mediante el casamiento civil.

Por ahora, los detalles sobre la contraseña y las conversaciones privadas corresponden a la versión difundida por Yanina Latorre, sin una confirmación pública de ambos protagonistas sobre ese episodio específico.