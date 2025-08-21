Marixa Balli habló sobre su renuncia a LAM, sobre su nuevo proyecto en Telefe y su viaje a la India con Marley

Después de su emotiva despedida de LAM y de las múltiples versiones que circularon en torno a su renuncia, Marixa Balli se sumó oficialmente a Telefe. La encargada de recibirla en el canal fue Verónica Lozano, quien la entrevistó en Cortá por Lozano.

Marixa Balli en Cortá por Lozano: “Di el paso al costado sumamente agradecida”

“La Cachaca” habló sin rodeos sobre su salida del programa de Ángel de Brito y sobre su nuevo rumbo laboral. “Di el paso al costado en LAM y arreglé este viaje con Marley ahora. La verdad es que las productoras son muy celosas y cada una quiere mantener a su artista en exclusividad”, explicó.

La bailarina y empresaria contó que atraviesa un momento de cambios y entusiasmo: “Empecé a tener ganas de otras cosas, di el paso al costado sumamente agradecida. Ya tengo el pasaporte al día y también me vacuné contra la fiebre amarilla en 2019”.

En ese sentido, adelantó el destino que visitará en los próximos días junto a Marley para su reconocido ciclo de viajes: la India. “Estoy contenta porque quiero importar vestidos de allá. Vendí mucho tiempo cosas de ese país”, reveló.

Con humor y frescura, también confesó cuáles son los infaltables en su valija: “No me puede faltar el maquillaje”.

De esta manera, Marixa Balli inicia una nueva etapa en la pantalla de Telefe, lista para mostrar una faceta distinta de su vida y su carrera.



