ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Marixa Balli reveló en La Noche de Mirtha que está en pareja pero no enamorada

La ex panelista de LAM dijo que prefiere su "vida sola" y no busca "pertenecer a alguien".

Redacción

Por Redacción

Marixa Balli

Marixa Balli

Marixa Balli se sinceró sobre su vida amorosa y sorprendió al declarar que, si bien está en pareja, no considera estar enamorada. La ex panelista de LAM fue invitada a «La Noche de Mirtha» (El Trece) y habló sobre sus nuevos proyectos alejados del programa de Ángel de Brito

Tras confesar que abrirá un nuevo local de su marca personal, Mirtha Legrand le consultó a la comerciante sobre los hombres que la acompañaron en su pasado: “Tuviste novios importantes, eh”.

Marixa Balli: “Me siento cómoda, pero no enamorada

Con su fiel estilo relajado, Marixa Balli respondió: “De todo un poco. Yo lo pasé muy bien. La verdad es que tuve una vida super divertida y linda”.

Karina Iavícoli, presente en la mesa de Mirtha, fue más a fondo con su pregunta: “¿Y ahora estás enamorada, Marixa?”.

“No, enamorada no. Me siento cómoda, bien, pero no estoy enamorada. Estoy con alguien, pero… bajo perfil, tranquila”, confesó. 

Y reconoció: “No sé si tengo ganas de entablar una relación en serio, de tener una responsabilidad para con alguien, pertenecer a alguien. No tengo ganas. Él lo tiene re claro. Yo soy absolutamente directa con quien sea».

Luego, la conductora le preguntó su opinión sobre el casamiento, a lo que Balli sostuvo que se encuentra a gusto con su independencia: «Yo estuve muy enamorada y tuve muchas desilusiones importantes. Propuestas de casamiento tuve dos, a las cuales en una dije que sí y a los dos días me arrepentí y dije que no. Pero no es algo que me atrape. Siento como que me cortan las alas. No sé. Tengo demasiada vida sola, me gusta«.


Temas

Ángel de Brito

Marixa Balli

Marixa Balli se sinceró sobre su vida amorosa y sorprendió al declarar que, si bien está en pareja, no considera estar enamorada. La ex panelista de LAM fue invitada a "La Noche de Mirtha" (El Trece) y habló sobre sus nuevos proyectos alejados del programa de Ángel de Brito

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios