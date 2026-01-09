Yanina Latorre cruzó con dureza a Marixa Balli tras un comentario en MasterChef Celebrity y la acusó de buscar fama

La reciente participación de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity desató un fuerte enfrentamiento entre la conductora de SQP y su ex compañera de LAM, Marixa Balli.

El origen del conflicto fue un comentario que la ex vedette tiró a la hora de presentar su plato al jurado de MasterChef. Balli tuvo el desafío de representar la “envidia” en su propuesta gastronómica.

La frase que desató la discordia fue simple, pero fulminante. “Es una buena semana”, dijo la ex vedette al momento de presentar una pasta con forma de serpiente, haciendo una indirecta referencia a la presencia de Latorre en el certamen.

Marixa Balli y su gesto de «envidia» en TV que desató la furia de Yanina Latorre

Yanina no dejo pasar por alto el comentario y expresó su enojo en su cuenta de X: “Es un absurdo que la envidié. La envidia siempre es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo”.

Además, redobló la apuesta con Ángel de Brito en Bondi y fulminó a la participante de MasterChef, adjudicándole su “reciente fama” y cuestionando la idea de que ella pudiera sentir envidia de su ex colega: «Pobre Marixa Balli, le di vida… ya me hartó. Nadie sabía ni que estaba en MasterChef hasta que llegué yo«.

“Y que cocine, que haga lo que quiera. Celebro mi ayuda y mi solidaridad al emprendedor, que gracias a mí hoy pega notas y portales, y así también pasó lo mismo cuando me anunciaron. Qué voy yo envidiar a Marixa Balli… ¿qué parte de ella querría yo para mi vida? Reitero: utiliza ese recurso para compensar lo que le falta”, lanzó picante.

Además, habló sobre su plato y la interpretación de una serpiente para, supuestamente, referirse a ella: “Yo creo que ella al hacerse la serpiente, o hablar de envidia, o no sé… de todo lo que dice, que te aclaro: no está en mi radar. Lo usa para compensar lo lejos, pero lo lejos, lo años luz que está de mí. Lo digo en serio, ni para hacerme la graciosa ni la irónica. Me hartaron. Vivan su vida, búsquense una carrera”.

Por último, eligió un letal consejo para cerrar su opinión: «¿Sabés qué tendría que hacer Marixa Balli? Todos los días prenderle una vela a Ángel de Brito y a LAM que le diste vida porque estaba vendiendo zapatos«