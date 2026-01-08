Lo que no se ve en MasterChef Celebrity: Telefe emitirá un programa especial con confesiones inéditas

La competencia en MasterChef Celebrity, con las cocinas más famosas del mundo, está más picante que nunca, pero lo que sucede cuando se apagan los fogones suele ser un misterio… hasta ahora. Es que este sábado, llega una edición especial del reality culinario de Telefe diseñada para los fanáticos que quieren saber qué pasa realmente detrás de cada plato. Los detalles.

Cómo será el programa especial de MasterChef Celebrity

La emisión especial será este sábado a las 21 horas. Prometen un programa imperdible donde Wanda Nara, el prestigioso jurado y los propios participantes van a reaccionar a lo mejor y lo peor de la semana. Se esperan muchos secretos, internas y confesiones inéditas en una noche a pura reacción.

A diferencia de las galas tradicionales, este envío se centrará en el análisis y la complicidad. Tendrá reacciones en vivo, con Wanda y el jurado (Donato, Betular y Martitegui) analizando los momentos más polémicos y divertidos de los últimos días.

Además, Telefe promete secretos de estación: los protagonistas romperán el silencio sobre las dificultades, los errores no detectados y las estrategias que nadie se animó a confesar frente al jurado.

También se espera que los fans conozcan la otra cara de la cocina, con un repaso por los «comentarios sin filtro» que surgen en el fragor de la batalla gastronómica.

Cuándo es la edición especial de MasterChef Celebrity

El programa se posiciona como el espacio ideal para descubrir las internas del certamen antes de la próxima gala de eliminación.

Cuándo: este sábado 10 de enero.

Horario: 21 horas.

Canal: Telefe.

Es la oportunidad perfecta para conocer el detrás de escena de la competencia que tiene en vilo al país y escuchar, de primera mano, lo que los protagonistas realmente piensan de sus compañeros y de las devoluciones de los chefs.

