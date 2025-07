Yanina Latorre estalló contra Fernanda Iglesias tras la filtración del audio de la supuesta amante de Diego

Luego de que Fernanda Iglesias hiciera público un audio de la supuesta nueva amante de Diego Latorre, Yanina Latorre no se quedó callada y le dedicó un durísimo descargo en Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce.

Qué le dijo Yanina Latorre a Fernanda Iglesias tras revelar el audio de la amante de Diego

Fiel a su estilo, la mediática le apuntó sin filtros a la periodista de espectáculos: “¿Sabés lo mediocre que hay que ser para estar cuatro días para 150.000 seguidores pedorros amenazando a un tipo? Porque al que amenazaste fue a Diego. Seguramente al que le preocupa que la gente sabe con quién coge o no coge es a Diego. A mí me chupan tres caracoles a la vela. A mí me funciona esta familia”, lanzó Yanina, visiblemente indignada.

En su extenso descargo, Latorre defendió a su familia y arremetió con munición pesada: “¿Y vos quién sos para decidir que mi familia deje de funcionar? O que mis hijos ahora estén sufriendo porque vos sos una pobre pelotuda fracasada que no llegaste a nada”.

Yanina también la acusó de incoherente y de lucrar con conflictos ajenos: “Te tirás al piso, te cortás el pelo en Instagram, un día contaste el tamaño del pito de tu marido en Twitter. Sos una pobre mina. Aparte a vos te enloquece el cuerno. A mí me chupa tres huevos. Vos sabés con quién cojo yo. ¿Y a vos qué te importa?”.

Pero lo que más le molestó fue la exposición pública de sus hijos: “Lo único que no te perdono de esto, Fernanda, es el sufrimiento de mis pibes. Ellos no tienen que saber con quién cogen sus padres”, sostuvo.

Por último, Latorre remató con una denuncia que salpica a Iglesias por maltrato laboral: “Mirá esta denuncia que tenés de Canal 9, Reina: el SATSAID repudia el comportamiento de la panelista Fernanda Iglesias, quien viene ejerciendo violencia laboral de manera sistemática y sostenida en el tiempo para con las y los trabajadores de Canal 9”.