Septiembre es un mes donde muchas personas buscan renovar sus energías y abrir la puerta a nuevas oportunidades. Según las tradiciones esotéricas y las enseñanzas del Feng Shui, existe un ritual sencillo con hojas de laurel y granos de café que puede ayudar a atraer prosperidad, claridad mental y equilibrio en este inicio de ciclo.

El procedimiento combina dos elementos cargados de simbolismo: el laurel, asociado a la victoria y la abundancia, y el café, que representa energía, vitalidad y enfoque.

El ritual con hojas de laurel y granos de café para atraer abundancia en septiembre 2025

Paso a paso del ritual:

En un espacio tranquilo de la casa, encender una vela blanca para purificar el ambiente. Escribir en un papel tres metas o deseos vinculados con la prosperidad y el bienestar para este mes. Colocar dentro de un frasco de vidrio el papel doblado, tres hojas secas de laurel y nueve granos de café entero. Sostener el frasco entre las manos y repetir en voz alta la afirmación:

“Laurel que abre caminos, café que despierta mi energía: septiembre me trae abundancia, éxito y armonía.” Guardar el frasco en la cocina o el comedor, lugares relacionados con la alimentación y la riqueza, hasta el final del mes.

De acuerdo con el Feng Shui, colocar el frasco en la zona sureste del hogar, considerada el área de la prosperidad, potencia aún más la intención del ritual.

De esta manera, septiembre puede convertirse en un mes para fortalecer proyectos personales y familiares, atrayendo la abundancia y la buena fortuna que se desean.

Portal 9/9: el ritual para manifestar abundancia y soltar el agotamiento del año

Este martes 9 de septiembre se abre el portal energético 999, una oportunidad especial que, según distintas corrientes espirituales, permite conectar con la abundancia, el amor y la renovación. La energía de este portal se podrá aprovechar hasta el 18 de septiembre, y se asocia al número 9, vinculado con la sabiduría, el cierre de ciclos y la capacidad de dejar atrás lo que ya no suma.

“El nueve representa la sabiduría y es ideal para dejar mochilas, soltar el agotamiento y así construir un presente mejor y un futuro más luminoso. Y obviamente, eso te conecta con todo lo que en verdad eliges: más dinero, más felicidad, más luz y más amor”, explican los especialistas.

Cómo hacer el ritual del 999: paso a paso

Se trata de una práctica sencilla pero poderosa, diseñada para cerrar etapas y abrirse a nuevas oportunidades:

En un papel, escribir el número 999. Debajo, anotar: “Aquí y ahora, con la energía y la bendición del universo y del portal 999, dejo ir y doy cierre a…” y enumerar nueve cosas que se deseen soltar. Al finalizar, escribir: “Solté todo esto para mi más elevado bien, aquí y ahora. Y así doy espacio para todo lo que me hace bien”. Firmar con nombre, firma y fecha. Doblar el papel y quemarlo con cuidado, como símbolo de transformación. Colocarse perfume, cerrar los ojos y visualizar la vida que se desea manifestar.

De acuerdo con esta práctica, la quema del papel simboliza la transmutación de lo negativo en energía positiva. Al concluir, se recomienda visualizar aquello que se elige atraer, para potenciar la manifestación de manera acelerada.

Quienes lo realicen aseguran que después del ritual comienzan a fluir con mayor facilidad los deseos del alma: abundancia, nuevas oportunidades y vínculos más sanos.

El portal 9/9 se convierte así en un momento clave de cierre y renovación, un recordatorio de que soltar lo que pesa es el primer paso para recibir lo que verdaderamente nutre.