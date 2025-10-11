Fresco, rápido y delicioso: el postre de vainilla y frutilla que se hace en solo 4 pasos

Con la llegada de los días cálidos, los postres frescos y sin horno se vuelven protagonistas de la mesa. Este clásico de vainilla y frutilla combina lo mejor de la repostería casera con la practicidad que todos buscan en primavera. Es una receta que se prepara en minutos, sin complicaciones y con un resultado liviano, colorido y delicioso.

Ideal para disfrutar después del almuerzo, en una merienda con amigos o como cierre perfecto de una cena al aire libre, este postre no solo conquista por su sabor, sino también por su textura suave y su toque frutal. Además, es una alternativa más saludable si se eligen versiones reducidas en azúcar o crema vegetal liviana.

Lleva ingredientes simples y fáciles de conseguir en el supermercado del barrio.

¿Qué ingredientes lleva el postre casero de vainilla?

Solo se necesita un paquete de galletitas vainillas, de 12 unidades, 250 cc de crema de frutilla y un paquete de merengues. Todos elementos accesibles, económicos y versátiles, ideales para improvisar un postre casero sin necesidad de batidoras eléctricas ni horno.

Paso a paso para preparar el postre casero de vainilla y frutilla

Para la base

En una fuente o molde, se arma un colchón de vainillas. Pueden humedecerse ligeramente con leche o jugo natural para lograr una textura más tierna. Este primer paso será el soporte del postre y marcará su equilibrio entre suavidad y firmeza.

Armar una capa de crema de frutilla

Volcar la crema sobre las vainillas y distribuir de forma pareja. La combinación de la fruta con la galletita aporta frescura y dulzura natural. Para ello se puede preparar la crema en casa con frutillas frescas y yogur natural para un toque más saludable.

Merengues para un toque crocante

Agregar una capa de merengues a gusto. Su textura aireada contrasta con la suavidad de la crema y las vainillas, creando una sensación ligera y deliciosa en cada bocado.

Repetir los pasos y decorar

Volver a colocar una capa de vainillas y cubrir con el resto de la crema de frutilla. Al terminar, llevar a la heladera por una hora para que las texturas se asienten y los sabores se integren.

El dato extra para un toque gourmet para hacerlo más saludable

Antes de servir, es ideal decorar con merengues triturados y trocitos de chocolate picado. También se puede sumar menta fresca o rodajas de frutilla para realzar el color. Este postre sin horno es adaptable a todos los gustos y perfecto para disfrutar los días soleados con algo dulce, liviano y casero.

Esta combinación de sabores y texturas en un postre puede transformarse fácilmente en una versión más nutritiva sustituyendo los merengues por granola o frutos secos y la crema tradicional por yogur descremado con puré de frutillas. Así, mantiene su espíritu primaveral y fresco, pero con un perfil más liviano, ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al placer de un dulce casero.