Cómo hacer una torta húmeda de manzana sin tacc, sin harina ni manteca

Una receta ideal para quienes buscan una opción dulce, liviana y apta para celíacos.

Torta de manzana sin tacc.

Preparar una torta sin harina ni manteca puede parecer complicado, pero con los ingredientes adecuados se puede obtener un resultado delicioso y saludable. Esta versión es perfecta para acompañar el mate o el café.

Además, al ser sin gluten, se convierte en una opción segura para quienes tienen celiaquía o desean reducir el consumo de harinas refinadas. Lo mejor es que mantiene la humedad y el aroma gracias a la fruta natural y a una cocción justa. 

Cómo hacer una torta húmeda de manzana sin tacc

Ingredientes

  • 2 manzanas grandes (ralladas o en cubos pequeños) 
  • 3 huevos 
  • ½ taza de azúcar o edulcorante a gusto 
  • ½ taza de aceite neutro 
  • 1 taza de premezcla sin gluten 
  • 1 cucharadita de polvo de hornear sin TACC 
  • Esencia de vainilla a gusto 

Preparación

  • Batí los huevos con el azúcar hasta que espumen. 
  • Agregá el aceite y la esencia de vainilla. 
  • Incorporá las manzanas ralladas y mezclá bien. 
  • Sumá la premezcla y el polvo de hornear hasta integrar. 
  • Volcá la preparación en un molde aceitado y enharinado con premezcla. 
  • Horneá a 180°C durante 35-40 minutos o hasta que al pinchar salga seco. 

