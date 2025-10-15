Youtube se cayó a nivel mundial este miércoles y miles de usuarios reportaron fallas

Youtube se cayó a nivel mundial este miércoles a la noche. La interrupción afectó a miles de usuarios y por el momento desde Google no informaron los motivos de la falla.

Desde Downdetector, un sitio que recopila los reportes de fallas en servicios online, informaron que se registraron más de 300 mil reportes por problemas para reproducir videos o acceder a cualquier tipo de contenido.

Se detectaron fallas en servicios relacionados a Youtube Music y a Youtube TV a partir de las 21 (hora en Argentina).

La cuenta oficial TeamYouTube en X comunicó: “Si no puedes reproducir vídeos en YouTube en este momento, ¡estamos trabajando en ello! Gracias por tu paciencia».

Qué pasó con el resto de los productos de Google

Por el momento, desde Google no brindaron ninguna explicación oficial, aunque confirmaron que otros servicios -como Gmail, Drive o Maps- no sufrieron interrupciones. Asimismo, luego de las 21.20 usuarios reportaron que se restableció el servicio en Youtube.