New Holland CR11: llegó a la Argentina la cosechadora más grande y tecnológica de la marca, vale más de 1 millón de dólares y ya se vendió

La CR11 en acción, con toda la tecnología que requiere el sector agropecuario argentino.

La nueva insignia de New Holland desembarcó en Argentina con 775 caballos de potencia, inteligencia artificial aplicada a la cosecha y una capacidad operativa sin precedentes.

La maquinaria agrícola atraviesa una carrera permanente por aumentar la productividad, reducir pérdidas y optimizar cada hora de trabajo en el lote. En ese escenario, la llegada de la New Holland CR11 a la Argentina representa mucho más que el desembarco de un nuevo modelo: implica la incorporación de la cosechadora de doble rotor más grande desarrollada por la marca a nivel mundial y una de las máquinas de mayor capacidad operativa disponibles en el mercado nacional.

Presentada oficialmente durante AgroActiva, la CR11 fue diseñada para responder a las exigencias de empresas agrícolas que trabajan grandes superficies y necesitan maximizar el rendimiento durante ventanas de cosecha cada vez más ajustadas. Con este lanzamiento, New Holland completa su familia de cosechadoras CR y se posiciona en el segmento de ultra alta capacidad.

Potencia, capacidad y velocidad



La primera impresión que genera la CR11 es su tamaño. Sin embargo, detrás de sus dimensiones se encuentra una ingeniería concebida para aumentar la eficiencia de trabajo.

Su capacidad de cosecha está entre 100 y 120 hectáreas de trigo por día.



La máquina incorpora un motor FPT Cursor 16 que entrega 775 caballos de potencia, una cifra que la ubica entre las cosechadoras más potentes disponibles en el país. A ello se suma una tolva de granos de 20.000 litros y una velocidad de descarga de 210 litros por segundo, características que permiten reducir significativamente los tiempos improductivos durante la cosecha.

La capacidad de almacenamiento y descarga adquiere especial relevancia en campos de gran escala, donde cada detención implica pérdida de eficiencia. La combinación de una enorme tolva y un sistema de descarga ultrarrápido permite mantener un flujo continuo de trabajo y aprovechar mejor las condiciones climáticas favorables.

Otro aspecto destacado es su capacidad para operar con plataformas draper de gran ancho de labor, superando ampliamente los estándares tradicionales del mercado argentino.

Inteligencia artificial al servicio de la cosecha



Más allá de la potencia, la gran revolución de la CR11 está en la automatización. La cosechadora incorpora sistemas inteligentes capaces de monitorear en tiempo real las condiciones de trabajo y ajustar automáticamente distintos parámetros operativos. Sensores, cámaras y algoritmos analizan el flujo de material, las pérdidas, la calidad del grano y las condiciones del cultivo para optimizar permanentemente el desempeño de la máquina.

Mucha tecnología para una cosecha más eficiente en la CR11 de New Holland.



La tecnología IntelliSense, uno de los desarrollos más avanzados de la marca, permite que la propia cosechadora realice ajustes que anteriormente dependían exclusivamente de la experiencia del operador. El objetivo es sencillo pero ambicioso: obtener más rendimiento con menores pérdidas y conservar la calidad del grano.

A ello se suma IntelliCruise, un sistema que adapta automáticamente la velocidad de avance de acuerdo con la carga de trabajo, logrando un uso más eficiente de la potencia disponible y una mayor uniformidad en la cosecha.

Medio siglo de evolución del doble rotor



La CR11 representa la evolución más reciente de una tecnología que identifica a New Holland desde hace más de cinco décadas: el sistema Twin Rotor. La firma sostiene que esta arquitectura permite una trilla más suave, una mejor separación del grano y menores niveles de daño en comparación con otros sistemas convencionales. Además, favorece un flujo más uniforme del material dentro de la máquina y contribuye a reducir pérdidas en situaciones de alta productividad.

La CR11 mostrada en AgroActiva ya tiene dueño: la empresa agropecuaria Agroservicios IBP Vilas.



En la CR11, ese concepto fue llevado a una nueva escala. El diseño fue completamente replanteado, incorporando miles de componentes desarrollados específicamente para esta generación de cosechadoras. El resultado es una máquina concebida para procesar mayores volúmenes de material sin comprometer la calidad de la cosecha.

Una apuesta al futuro



La llegada de la CR11 coincide con una etapa de transformación tecnológica en la agricultura mundial, donde la digitalización y la automatización ganan protagonismo en cada campaña.

Su desembarco en AgroActiva generó una fuerte expectativa entre los visitantes y confirmó una tendencia que se profundiza año tras año: las máquinas agrícolas ya no se definen únicamente por la cantidad de caballos de fuerza, sino también por su capacidad para tomar decisiones, optimizar recursos y transformar datos en productividad.

La CR11 aparece como un adelanto de la cosecha del futuro, una máquina pensada para producir más, perder menos y aprovechar al máximo cada minuto disponible en el campo.

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