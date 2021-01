Regata: Damián Pinta, el futuro llegó (hace rato)

Los chicos crecen y en esta edición de la Regata del Río Negro un par de los botes con aire juvenil ya le han faltado el respeto a viejos guerreros del río.



Damián Pinta, que si bien es el campeón defensor, en su consagración 2020 lo hizo junto a su padre Néstor, múltiple campeón de esta travesía y que este año no tomó parte de la prueba.

Top five en el Mundial de Portugal hace un par de temporadas para la categoría junior, con 19 años el representante de la Escuela Municipal de Patagones quiere comenzar a escribir su propia historia y para esta carrera se juntó con Facundo Lucero, otra joven promesa del canotaje en la Comarca.



“El canotaje me saca del mundo real, arriba de un bote soy feliz y me gustaría vivir de esto toda mi vida, pero sabemos que acá con remar no alcanza. Pero estoy seguro que le voy a dedicar mucho tiempo de mi vida a esto”, asegura Damián con la sapiencia de un veterano.

Es su cuarta regata y hasta ahora ha tenido el atrevimiento deportivo de dejar atrás a referentes históricos como Martín Mozzicafreddo, eterno compañero de su padre en la travesía.



“Martín, más que como a un rival, lo veo como uno de mis maestros, un profesor, del que siempre se aprende algo. En el agua este año venimos muy cómodos, no hay ninguna pica. Nos conocemos todos, tenemos rivalidad pero sabemos que después de Viedma sólo van a quedar sólo buenas anécdotas para contar”.



Pinta celebra que un bote junior como es el de Julián Salinas y Martín García, esté metido entre los seniors porque no hace más que “reafirmar que el futuro del canotaje en nuestra región está asegurado. Los chicos vienen cada vez mejor y eso demuestra que hay crecimiento”.



“¿Si extraño a mi viejo? La verdad que sí. La Regata no es la misma sin él y la verdad en el grupo no tenemos el mismo ambiente de otros años, por muchas cosas. Si bien hablamos todos los días, su ausencia se siente. Él nos estaría anticipando qué iría a suceder en cada etapa, planificando todo. La verdad es que se extraña mucho”.



Damián afirma que las enseñanzas de su padre se le han cruzado un par de veces en estas dos etapas. “Mi viejo tiene una particular manera de agarrar el río y hoy (por ayer) cuando venía tirando, me di cuenta que lo agarré para el ojete y digo: ‘acá mi viejo haría otra cosa. Siempre trato de ser como él, porque lo que él hizo en la Regata no lo hizo nadie”.

“La contrarreloj es la etapa clave. Es la que deja en claro quién entrenó y quién no. Son 40 minutos donde no hay que fallar en nada”. Pinta y el cuarto parcial a correrse mañana.