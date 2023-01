Regata del río Negro: Salinas y Collueque arrasan en el K1 y los juniors defienden su corona

Mientras que en los K2 la lucha se mantiene viva, cumplidas dos etapas y si bien todavía falta mucho para Viedma, el andar en solitario de Julián Salinas (Huilliches, Choele Choel) en K1 senior y de Cecilia Collueque (Del Progreso, Roca) en K1 damas, parecen haber sentenciados ambas categorías.



“Están saliendo las cosas como esperábamos, si bien la idea era tomar parte de la otra categoría. Fue una lástimla no haber podido correr el K2 senior con Julio (Martínez, el español multiganador del Descenso del Sella), pero ya se va a dar”, dijo Salinas, que está 7° en la general y le lleva 6m28s al segundo en su categoría, Gonzalo Mella.



Lo de Collueque también es para destacar ya que con su tiempo total está a la altura de los 10 primeros en el K1s varones. Le lleva 26m45s a la segunda, Valentina Kees (Choele Choel)

El mismo panorama se ve en los K2 junior, donde Vicente Vergauven y Joaquín Catalano (Náutico Piedra Buena/Náutico la Pobrecita), los vigentes campeones de la categoría, mandan con autoridad cumplidas las dos etapas. La dupla le lleva 6m:54s a los segundos, Mateo Pradines y Joaquín Fernández (Ceppron)

Todos los ganadores de segunda etapa, categoría por categoría

K2 senior

Manuel Garaycochea – Sebastián Vergauven

K2 junior

Vicente Vergauven – Joaquín Catalano

K2 master A

Cristian Illuminati – Emilio Sánchez

K2 master B

Elio Rivas – Marcos Andía

K2 damas

Andrea Bianchi – Ana Peña

K2 mixto

Gastón Gaona – Juliana Otero

K1 senior

Julián Salinas

K1 master A

Héctor Jiménez

K1 master B

Oscar Morales

K1 master C

Carlos García Medina

K1 master D

Martín Paganotto

K1 damas

Cecilia Collueque

K2 trav. cab. A

Emanuel Gatica – Nicolás Gatica

K2 trav. B

Pablo Bourlot – Maxi Etchevarne

K2 trav. C

Claudi Cerda – Alejandro Cerda

K2 trav. D

Horacio Corvalán – Daniel Valdez

K2 trav. damas

Valeria Musso – Fanny Imilqueo

K2 trav. mixtos A

Daniel Domínguez – Susana Ponce

K2 trav. mixtos B

Marcela Inda – Pedro Froilán

K2 trav. mixtos C

María Mare – Alberto Silveira

K2 trav. mixtos D

Marcelo Thomas – Miriam Peñalva

520 Cab. A

Cristian Frasse

520 cab. B

Andrés Busnadiego

520 damas

María Alejandra García