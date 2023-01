Una penalidad que podría adelantar el destino de la Regata del río Negro

Después del extenuante primer parcial entre la Isla Jordán de Cipolletti y el Paso Córdoba de Roca, el ritmo de la Regata del río Negro se mudó hasta Ingeniero Huergo, punto culminante de la segunda etapa de una prueba que ya tiene sus cartas echadas y quizás el destino de la prueba también.



El final del primer parcial, con la victoria sobre la boya de Franco y Dardo Balboa sobre Manuel Garaycochea y Sebastián Vergauven, auguraba una lucha con pronóstico incierto para el resto de la carrera, donde se esperaba que los ilustres visitantes, la pareja francesa compuesta por Quentin Urban y Jeremy Candy, se terminaran de acomodar en el río para sumarse a la lucha.



Los pronósticos se cumplieron en el agua. Los tres botes K2 senior pelearon palmo a palmo en la llegada, donde encararon los 500 metros contracorriente del brazo del río en Fortín Lagunita. Los primeros en cruzar la boya amarilla fueron Garaycochea y Vergauven, que le ganaron por la punta del bote a los hermanos Balboa, líderes de la general. Terceros llegaron lo palistas galos, en una performance superior a la del primer día.



La ventaja de los Balboa en el primer parcial fue de dos segundos, la de bote N°9 en Huergo fue por menos de uno. Sin embargo, la amplia luz de ventaja entre ambas parejas que se ve en la general es producto de una penalización de 30 segundos por largada falsa que sufrieron Vergauven y Garaycochea en la Isla Jordán.



A causa de una demora en la entrega de tiempos y las penalizaciones por parte de los jueces de la carrera, el viedmense y el entrerriano se fueron a dormir pensando sólo en acortar los dos segundos que los Balboa le habían sacado en la primera jornada.



“Hoy cuando me levanté, me enteré que estábamos penalizados. No estamos de acuerdo con la sanción ni con los argumentos del juez, que afirma que estábamos remando al momento de largar en la Isla Jordán. Vimos videos de ese momento y se ve que nuestros rivales están remando en el mismo tiempo que nosotros. En la voz de largada nosotros no remamos y no veo el motivo de la sanción”, asegura Seba Vergauven.



Río Negro consultó al juez principal de la prueba, Hugo Cabrera, sobre el hecho. “Las sanciones por partida en falso son inapelables. Nosotros nos valemos de una filmación al momento de la largada y después analizamos cuadro por cuadro con el Comité de competencia y resolvemos, para no tener ninguna duda de que hubo una infracción”, apunta el juez.

Consultado sobre si la parte infractora puede ver la filmación en cuestión, el juez afirmó que “sólo los árbitros y el Comité de competencia pueden ver ese video. La decisión es inapelable”.

Con los 30 segundos impuestos a Garaycochea y Vergauven la luz de ventaja entre ellos y los Balboa se amplió de manera considerable, y teniendo en cuenta el andar que mostraron los neuquinos en las dos etapas iniciales, a priori la diferencia será muy difícil de recortar para el entrerriano y el viedmense, salvo imponderables de carrera o una buena etapa contrarreloj (será la cuarta) para el Bote N°9 el martes.

Los 10 primeros de la general disputada la segunda etapa

P. N° Nombre Categoría Club Tiempo total

1 3 BALBOA, Franco – BALBOA, Dardo K2s Ceppron 04:04:03.803

2 9 GARAYCOCHEA, M.- VERGAUVEN, S. K2s Regatas – N. Piedra Buena 04:04:35.422

3 4 URBAN, Quentin – CANDY, Jeremmy K2s Equipo Nacional de Francia 04:05:37.118

4 6 GARCIA, M.- MOZZICAFREDDO, M. K2s Brazo Sur, Beltrán 04:07:11.724

5 2 CAFFA, Rodrigo – CAFFA, Mauricio K2s Concepción del Uruguay 04:10:23.134

6 11 VERGAUVEN V. – CATALANO JOAQUÍN K2j L. Piedra Buena- La Pobrecita 04:14:02.754

7 41 JULIÁN SALINAS K1s A. Huilliches C. Choel 04:16:38.475

8 5 RATTO, Pedro – SANCHEZ BLAZICA, J. K2s Regatas Uruguay – L. Beltrán 04:18:00.810

9 20 ILLUMINATI, Cristian- SANCHEZ, E. K2m Asociación Civil Huilliches 04:19:29.871

10 19 GEOFFROY, Paul – SOTO, Maxi K2m Náutico Luis Piedra Buena 04:19:32.032