Regata: todos los ganadores, categoría por categoría

La Regata del río Negro cumplió ya dos etapas y estos son los botes que comandan la prueba, categoría por categoría. Este lunes se corre el tercer parcial entre Roca y Regina. Será el más largo de la competencia con 59 kilómetros.

TODOS LOS K 2

K2 senior. R. Caffa-M. Caffa

K2 Junior. M. Jaramillo- J. Payalef

K2 master A. H. Ortega- M. Rodríguez (foto)

K2 master B. P. Boissiller- E. Rivas.

K2 Mixto. Valentina Kees - Guliano Bruno

LOS SOLITARIOS

K1 senior. Walter Bouzan

K1 master A. Armando Barrios (foto)

K1 master B. Carlos Escobar

K 1 damas. Cecilia Collueque

K1 ‘520’. Fabián Nicolás

K1 ‘520’ damas. María Barreto

FOTO: ANDRES MARIPE

TODOS LOS TRAVESÍAS

Cab. A. J Huenulaf- E. Gatica

Cab. B. J. Rodríguez- G. Rodríguez (foto)

Cab. C. F. Orellana - F. Allende

Cab. D. R. Bustos- N. Vega

Mixtos A. F. Demasi- Sandra Jara

Mixtos B. M. Prucolli- Andrea Orellana.

Mixtos C. R. Ovejero- Analía Castro

Damas. C. Aguiar- L. Turano