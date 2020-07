Regina: analizan toma de crédito para pagar sueldos

El Concejo Deliberante de Regina definirá este viernes se autoriza al intendente Marcelo Orazi a la toma de la línea de préstamos que se destinará al pago de sueldos y aguinaldos del personal municipal. Los fondos son del programa de ayuda implementada por el gobierno nacional a las provincias, y por el que Río Negro recibirá 2.900 millones de pesos.

La toma del préstamo comenzó a tratarse ayer en el Deliberante reginense a partir de un proyecto de ordenanza impulsado por el intendente Marcelo Orazi, pero el tratamiento quedó en suspenso hasta este viernes por una serie de reparos expresados por los concejales del Frente de Todos en autorizar el acceso al programa de asistencia financiera de emergencia.

Puntualmente los concejales del Frente de Todos, remarcaron que en el proyecto de ordenanza no se fijó el monto que solicitará el municipio de Regina de esta línea de préstamo, ni tampoco se detalló cuál será el destino de los recursos.

Para clarificar estos puntos en la continuidad de la sesión ordinaria se convocó a la secretaria de Hacienda y a la directora de Hacienda municipal, a fin de que brinden detalles sobre la situación económica, el monto a solicitar y el destino del préstamo.

El proyecto de ordenanza elevado por Orazi, que el jueves comenzó a ser tratado, prevé que el municipio solicitará 30 millones de pesos, aunque el monto que finalmente se entregará depende de la distribución entre todos los municipios rionegrinos.

Ayer se terminó de formalizar el programa de asistencia de Nación a Río Negro con un préstamo de 2.900 millones de pesos, y de acuerdo un proyecto tratado en la legislatura rionegrina e impulsado por el bloque legislativo del Frente de Todos, de ese monto el 10% se debe destinar a la asistencia a municipios.

Agustina Fernández, concejal de JSRN, al sostener el pedido de aprobación del proyecto de ordenanza, indicó que el municipio debe afrontar el pago de 41 millones de pesos en sueldos y aguinaldos para el personal, aunque hasta ayer solo contaba con 6 millones de fondos de coparticipación.

No obstante, la explicación no fue suficiente para el bloque de concejales del Frente de Todos, quienes solicitaron mayores precisiones. “El municipio ya tomó un crédito y luego recibió asistencia económica, pero se desconoce cuál fue el destino del dinero”, remarcó la concejal Natalia Vergara del Frente de Todos.

En la misma línea se manifestó Hugo Cerda, integrante de la misma bancada, al señalar que el bloque no acompañará la toma de préstamo al remarcar que “no nos parece lógico la toma de un crédito para el pago de salarios. El proyecto de ordenanza no cumple con lo que establece la Carta Orgánica municipal, por lo tanto, así como está planteado, no estaríamos en condiciones de aprobar este crédito”.