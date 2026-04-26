El fiscal general de Estados Unidos afirmó que Donald Trump y miembros del Gobierno eran «los objetivos» del tiroteo

El hombre armado que intentó irrumpir en el salón de un hotel en Washington, donde se celebraba la gala de corresponsales de la Casa Blanca, parecía apuntar contra Donald Trump y altos funcionarios del gobierno norteamaericano, sostuvo el domingo el fiscal general interino de Estados Unidos.

Todd Blanche declaró a CBS News que información «muy preliminar» ha llevado a los investigadores a creer que el hombre «tenía como objetivo a miembros del gobierno».

Tiroteo en Estados Unidos: qué se sabe del sospechoso y de cómo fue

El sospechoso, que se cree que viajó a Washington en tren desde Los Ángeles pasando por Chicago. «No está cooperando activamente» con la investigación, dijo Blanche, quien se encontraba en el salón de baile del Washington Hilton la noche del sábado junto con el presidente Trump y cientos de otros dignatarios y periodistas.

Blanche agregó que el detenido estuvo los últimos días registardo como huésped en el hotel donde se celebró el sábado por la noche uno de los eventos más glamorosos de la capital del país, con su habitual y estricta seguridad .

Los investigadores no han revelado públicamente la identidad del sospechoso, pero dos agentes de la ley familiarizados con el caso lo han identificado ante Associated Press como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente de Torrance, California.

Según las autoridades, el hombre que comparecerá el lunes ante la justicia, iba armado de una escopeta, una pistola y cuchillos.

Condena internacional al tiroteo en Estados Unidos

De Venezuela a Israel, numerosos líderes condenaron el incidente ocurrido el sábado en Washington, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado después de que un tirador intentara irrumpir en la gala anual de los corresponsales de la Casa Blanca.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó en la red social X su «solidaridad con el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y con todos los presentes en la cena de corresponsales en Washington».

«Brasil repudia firmemente el ataque de anoche. La violencia política es una afrenta a los valores democráticos que todos debemos proteger», señaló.

En tanto, el rey Carlos III de Inglaterra expresó su «gran alivio» de que el presidente Trump, su esposa Melania y otros invitados salieran ilesos del tiroteo, indicó el Palacio de Buckingham.

«La Oficina del Presidente expresa su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido el presidente Donald J. Trump», señaló la Casa Rosada en un comunicado. El mandatario argentino felicitó igualmente de que el tirador fuera detenido «antes de que pudiera cometer su atentado y asesinar a alguien».

COn AP y AFP