Regina habilitó apertura del cine y mantiene la restricción de circulación nocturna

Con la puesta en vigencia del decreto 22/21, el municipio de Villa Regina adhirió a la continuidad de las medidas de restricción para la circulación nocturna de personas, que regirá hasta la medianoche del 28 de febrero. La novedad en la medida es que se autoriza el funcionamiento de la sala cine entre las 9 y la 1.

El decreto que se dio a conocer ayer, mantiene la prohibición de circulación entre la 1 y las 6 de la mañana, al tiempo que fija el horario tope de la actividades sociales, comerciales y recreativas, y establece la aplicación de multas que van desde los $12 mil para las personas que no respeten los horarios de cierre de actividades, de $150 mil para los comercios que no cumplan con la hora de cierre; y de $253 mil para las personas que participen en fiestas no autorizadas.

La medida plantea la adhesión a la resolución 811 del Ministerio de Salud de Río Negro, por la cual se propuso extender hasta el 28 de febrero la restricción para la circulación nocturna de personas entre la 1 y las 6 de la mañana de lunes a jueves; mientras que los viernes, sábados y vísperas de feriados, el inicio de la restricción de circulación comenzará a las dos de la mañana.

El decreto que lleva la firma el intendente Marcelo Orazi, de los secretarios de Coordinación y de Gobierno, Ariel Oliveros y Guillermo Carricavur, respectivamente, establece que los locales gastronómicos podrán mantener la atención al público hasta la hora de inicio de la restricción de circulación; mientras que se establece una hora de tolerancia para que los clientes y personal de bares, confiterías y restaurantes puedan llegar hasta sus domicilios.

Por otra parte, dentro del inciso noveno del decreto municipal, se establece la autorización para la reapertura de la única sala de cine de Villa Regina perteneciente al Club Círculo Italiano.

“Se autoriza el funcionamiento del cine en el horario comprendido entre las 9 y la 1 horas, con protocolo específico para la actividad y teniendo en cuenta un aforo del 35% de su capacidad original y el distanciamiento social de los espectadores, salvo grupo conviviente”, indica la normativa.

En cuanto a los horarios de comercios, se autorizó el funcionamiento desde las 8 y hasta las 22 de lunes a domingos; mientras que los supermercados podrán abrir de lunes a sábados de 8 a 22 y los domingos de 8 a 13, mientras que la actividad deportiva se podrá realizar de lunes a domingo entre las 8 y las 23.

Al mismo tiempo se mantiene la autorización para reuniones familiares, sociales y religiosas en espacios cerrados con un máximo de 20 asistentes, y un máximos de 100 personas para encuentros que se realicen al aire libre.