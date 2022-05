Asspur confirmó medidas de protesta y planteó un difícil panorama en Salud

La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) ratificó este viernes, en conferencia de prensa, el paro total de actividades de la próxima semana, desestimó la convocatoria del gobierno en el seno del Convenio Colectivo del sector y planteó un difícil panorama para la prestación del servicio ante las renuncias de muchos profesionales que se registran en los hospitales públicos.

El encuentro con la prensa se desarrolló en el hospital Zatti de la capital provincial, fue encabezado por la secretaria gremial de la entidad, Marisa Albano; y la dirigente Andrea Prieto y se confirmó que el paro a partir del lunes será «total en todos los hospitales» y que «se puede renovar semana a semana si no hay respuesta del gobierno», mientras que el miércoles habrá cortes de rutas simultáneos en distintos puntos.

Las dirigentes indicaron que «el gobierno no se está haciendo responsable de una Salud Pública de calidad» y en no «pagar lo que corresponde» por eso ratificaron que «continuaremos con las medidas semana a semana».

Sobre la convocatoria para el 8 de junio que se conoció esta mañana para una reunión sobre el Convenio Colectivo indicaron que «no cambia absolutamente nada» y recordaron que «se nos tomó el pelo en esa mesa de Salud», al tiempo que agregaron que en el llamado «se nos menciona como agrupación y somos trabajadores hospitalarios, somos un sindicato, somos Asspur» por eso «deberían correguir la manera en que se nos trata».

Sobre la propuesta para sentarse en Trabajo por el Convenio Colectivo señalaron que «en aquella mesa de Salud se nos dijo que tenemos voz pero no tenemos voto» y sobre el particular agregaron que «no saben de lo que están hablando. Nos presentan puntos que no concen, no saben como se trabaja en los hospitales y después se cambian y hay que volver todo atrás».

Un panorama «muy difícil» en los hospitales

Sobre la fracasada reunión con el ministro Fabián Zgaib explicaron que «no sabemos si quedamos en el medio de una puja política» y plantearon un panorama complejo porque «la situación se agrava en todos los hospitales».

«Los profesionales no ven que el gobierno cambie el discurso y se van» y «hoy tenemos un 30% de médicos que se fueron de la provincia» mientras que del resto «un 50% trabaja media jornada en el público y media en el privado, pasa en toda la provincia».

Esta situación «afecta la atención» por eso «llamamos a la gobernadora que solucione el conflicto» y «a la comunidad para que defienda a su hospital público, porque si no están siendo atendidos es porque el estado está dejando que los profesionales se vayan».

Durante el paro de cinco días sólo se atenderá en la Guardia y emergencias quirúrgicas. Foto: Marcelo Ochoa.