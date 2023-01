Caso Lucio Dupuy: la fiscalía pidió perpetua para la madre y su pareja

El próximo 2 de febrero, los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora emitirán su veredicto para las imputadas en el caso de Lucio Dupuy, el niño de 5 años abusado sexualmente y asesinado a golpes por su mamá y la pareja de ésta última.

La audiencia final desarrollada en los Tribunales de Santa Rosa, La Pampa, se llevó a cabo el pasado 22 de diciembre, donde se realizaron los alegatos finales y anunciaron que la sentencia se conocerá en la fecha mencionada, para luego informar el peso de la sentencia, es decir, cuántos años recibirán las acusadas.

Magdalena Espósito Valenti – madre del menor – y Abigail Páez son las imputadas por el asesinato de Lucio acusadas de «agredir físicamente en forma conjunta» a Lucio el 26 de noviembre de 2021 en la casa en la que vivían en Santa Rosa, y de ocasionarle múltiples lesiones, que le provocaron la muerte luego de un período de agonía

De acuerdo con el Código Penal, dichos delitos prevén una pena de prisión perpetua, aunque el veredicto del tribunal a cargo del debate se conocerá el 2 de febrero próximo.

Además, la querella introdujo en su acusación el agravante de «odio de género», mientras que las defensas de ambas mujeres plantearon la hipótesis de un hecho «preterintencional», es decir, que no quisieron matar al menor.

Sin embargo, la fiscal pampeana Verónica Ferrero, acompañada por el fiscal general Máximo Paulucci y por su par Mónica Rivero, acusó en su exposición a Magdalena Espósito Valenti, madre del nene, como así también a su pareja, Abigail Páez, de «homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante».

No habrá una siguiente audiencia para que las partes pidan pena, dado que los delitos mencionados prevén la perpetua, por lo que el debate se reanudará el 2 de febrero al mediodía cuando se resuelva si las acusadas son culpables o no. Posteriormente, habrá un plazo no mayor a los 15 días en el que se realizará una nueva audiencia, mediante la cual se establecerá la pena definitiva para las dos acusadas.