Los municipales de Allen están de paro

Los empleados municipales de Allen están de paro por tiempo indeterminado, tras no llegar a un acuerdo con el Ejecutivo local. La retención de actividades afecta los servicios de recolección de residuos y barrido según informaron los gremios. La medida comenzó ayer al medio día y los sindicatos que adhirieron son Soyem, UPCN y ATE.

Julio Morales, secretario de Soyem, informó que el municipio oficializó el aumento que ofreció del 3,7% para último cuatrimestre, lo que alcanza un 30% anual. Pero ATE y Soyem piden un 35% de aumento salarial para el último cuatrimestre del año, mientras que UPCN un 37%. “Ellos van a dar igual ese aumento pero no es lo que estamos pidiendo”, señaló Morales. Según Soyem, unos 400 empleados acompañan la decisión de los gremios: “queremos un arreglo para estar bien en el sentido salarial”, expresó.

Desde ayer también está tomado el corralón municipal. “Esperamos legalmente las 48 horas después de finalizada la conciliación obligatoria”, mencionó Morales. El dirigente dijo que la toma del corralón fue pacífica; “le avisamos a los jefes de área que el lugar era tomado por el paro. Ellos pensaban que nosotros íbamos a esperar más días”, agregó.

En el sector administrativo, el gremio denunció hoy había “compañeros encerrados bajo llave”. “No los dejan salir, es una actitud que no se puede creer. Esto no es un asunto político, ahora ya no te dejan, hablar. Ellos (el municipio) deciden hacer lo que quieren”, manifestó.

El Gobierno local, por otro lado, señaló que no hubo atención al público por “una amenaza de toma del edificio”. El Ejecutivo confirmó que este mes pagará el incremento del 3,7% para alcanzar el 30% anual, el bono de los 2500 pesos, el aguinaldo de los trabajadores y el sueldo de diciembre. Además, informaron que hoy “los funcionarios realizaron la recolección de residuos con las camionetas del municipio”.