Regional Amateur: Mauri Villa, la búsqueda de la suerte y el regreso al gol

Cuando uno llama al celular de Mauricio Villa el tono de espera es ‘‘Get Lucky’’, de la banda francesa Daft Punk. La traducción del nombre del tema es algo así como ‘‘tener suerte’’.

En el fútbol, la suerte se encuentra y el delantero, devenido en volante ofensivo, la buscó durante toda su carrera. Por estos tiempos, disfruta de un presente más que interesante en lo colectivo. Tras ganarle a Alianza 1 a 0 en Cutral Co, Independiente lidera la zona 3 de la segunda fase en el Regional Amateur, por sobre La Amistad (1), Deportivo Rincón (1) y el Gallo (0).

En lo individual, bien vale repasar sus últimos años porque las vivió todas. En 2012, Villa protagonizó el ascenso desde el Federal C con el Rojo y tanto en el B como en el Federal A marcó muchos goles. Fue parte esencial de la campaña de 2016, cuando el equipo neuquino fue el mejor zonal en la tercera categoría del fútbol argentino. También le tocó vivir situaciones difíciles, como el descenso a la B de Lifune por tabla general.

Hoy, con otro rol y siendo uno de los referentes del plantel, disfruta de un lindo pasar. El domingo anotó el único tanto de su equipo para ganar en el Coloso.

‘‘Estoy muy contento por el momento. Fue un partido muy duro, ellos jugaron mejor que nosotros. El fútbol a veces es así. Ellos manejaron el ritmo del partido y no encontramos juego. Los cambios vinieron bien. La mitad del gol es de (Brian) Izaurralde, que sacó la contra y me dio el pase atrás. Le pegué con la rodillo porque me queda muy arriba. Mis compañeros me cargaban, ‘qué feo gol’ me decían, pero valió uno y es muy importante’’.

Fotos: gentileza Marcelo Aranea, prensa Independiente.

En los últimos años, Villa cambió su posición en la cancha, no es referencia de área como antes, donde estaba en contacto con el gol todo el tiempo. Pero esta metamorfosis no fue repentina, sino que lleva un tiempo.

‘‘Ya con el Coco (Landeiro) jugaba más suelto, como segundo delantero. Ya estoy viejito para ir a chocar (tiene apenas 29). Ahora con Guille (Doglioli) en la Copa Neuquén empecé de volante por izquierda y el domingo arranqué ahí. En el gol lo habían sacado a Éber (Ramírez) y quedé de 9. Lo que me pide Guille es manejar el juego con la cancha de frente. Meter una pausa y no ser vertical tan rápido. Tenemos volantes muy veloces que van para adelante. Alan (Vivanco), Brian (Izaurralde), son jugadores rápidos. En algunos partidos falta esa pausa. Volví a la titularidad, para cumplir ese rol’’, explicó.

Independiente vive una levantada que no es fácil de sostener. Tras pasar por momentos difíciles, el club va mejorando de a poco. Mauri estuvo a préstamo un semestre, cuando el equipo descendió al Regional Amateur y luego regresó para la liga local.

‘‘Volví de La Amistad (a mitad de 2019) y esa época fue dura. Estábamos jugando el Oficial, veníamos bien en el torneo pero los entrenamientos éramos 10 u 11 y no podíamos hacer fútbol. Era jugar los partidos sin entrenar. Eso te mataba la cabeza y empezabas a dudar en seguir jugando al fútbol o no. Pero con Joan (Artaza), el Indio (Martín) Ramos, Cefe (Arregui) decidimos seguir. Cuando llegó Guille le dio un orden a todo, impuso reglas, trajo jugadores y plasmamos una idea. Eso se vio en la copa, haciendo bien las cosas ganamos de forma muy merecida porque se trabajó bien. Fueron varios factores. Ahora en el Regional tenemos más recambio. Hay un plantel con hambre de gloria y los referentes sabemos lo que es el club. Tiramos todo para el mismo lado, hay buena gente’’.

El cambio que generó el nuevo cuerpo técnico incluyó un laburo integral y en ese sentido el ‘‘coaching’’ a cargo de Gustavo Candia es algo que Villa destaca como positivo. ‘‘Los equipos de primera lo usan mucho. En planteles anteriores lo hemos hecho pero no con la frecuencia de ahora. Se hace una vez por semana y es parte del entrenamiento que arrancamos en la Copa. Son ejercicios en dupla o en grupo para expresar sentimientos o ideas. Si te molesta algo lo decís y queda ahí. Eso evita que haya un ambiente tenso’’, explicó el futbolista.

Como todos los deportistas zonales, Villa y sus compañeros se resguardan en sus hogares. Esperan el regreso de la actividad, sabiendo que la prioridad es quedarse en casa y así cuidarnos entre todos, para combatir la pandemia de coronavirus.