Regional Amateur: Octubre, la fecha deseada para volver

Después de cuatro meses de parate absoluto, el fútbol argentino empieza a hablar nuevamente de posibles fechas de regreso y evalúa el protocolo para volver a los entrenamientos.

En este contexto, el Torneo Regional Amateur pone su mira en el mes de octubre para regresar a la competencia.

El objetivo es habilitar las prácticas antes que finalice agosto y que los jugadores tengan, como mínimo, 45 días para ponerse a punto físicamente.

Para obtener ese permiso el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud, deberá aprobar el protocolo de AFA.

Esta semana habrá una reunión clave entre Claudio Tapia, presidente de AFA y Ginés González García, ministro de salud. El principal asesor del gobierno en materia científica, Pedro Cahn, ya se reunió con dirigentes y elogió al protocolo de AFA.

Una vez que esté aprobado, el CF lo adecuará a la realidad de sus categorías. Será determinante que los clubes puedan recibir ayuda económica para cubrir los gastos en testeos y transportes para los jugadores, dos aspectos fundamentales del protocolo.

Una vez que se retomen las prácticas, el Consejo consultará a los clubes para ver si los 98 que seguían en carrera antes de la suspensión del torneo quieren participar del nuevo certamen.

En esta ocasión excepcional no habrá sanciones para el que decida no jugarlo.En medio de este complejo escenario económico no sería extraño que algunos elijan no disputar el campeonato.

En base a la cantidad de clubes que acepten conformar el formato de disputa para definir los cuatro ascensos al Federal A.

En principio, los seis equipos regionales con boleto para el torneo tienen la intención de jugar. Se trata de Alianza de Cutral Co, Independiente de Neuquén, Cruz del Sur, Puerto Moreno, Deportivo Rincón y La Amistad.

Además de los costos propios del protocolo, los clubes deberán tener en cuenta el gasto que significa jugar a puertas cerradas. Sin la recaudación del público abrir la cancha para un partido genera solo pérdidas.

Aunque sean optimistas en volver a la acción en octubre todo dependerá de la situación sanitaria y, en su defecto, del visto bueno del Ministerio de Salud.

Fuente: Ascenso del interior