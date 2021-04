Restricciones ante la segunda ola: la situación provincia por provincia

La llegada de la segunda ola de contagios preocupa al Gobierno Nacional y a todos los distritos, que por estas horas analizan la instrumentación de algún tipo de restricción para frenar la suba de casos de Covid-19. Se espera que el Gobierno de Alberto Fernández deje en manos de la provincias las eventuales restricciones, ya que el próximo 9 de abril debe renovarse el DISPO.

En este sentido, la ministra de Salud Carla Vizzotti aseguró más temprano -en conferencia de prensa- que "la segunda ola ya es un hecho" y anticipó que las medidas que tomarán serán "localizadas, intensivas y transitorias".

"Tenemos tensión en algunas regiones en el sistema de salud", señaló la ministra. Y agregó: "El esfuerzo que tenemos que hacer en las próximas tres semanas es para cubrir a la población que tiene más riesgo: necesitamos bajar la transmisión para vacunar a esa población. De todos modos, aunque se vacune mucho, hay que seguir cuidándose, porque no se interrumpe la transmisión viral y el efecto de la vacuna tiene un tiempo".

Las ciudades afectadas contemplan a 25 millones de personas, lo que representa más de la mitad de la población del país en zonas de riesgo de alta contagiosidad. Vizzotti explicó que con la campaña de vacunación "no se busca interrumpir la circulación viral, sino bajar la mortalidad".

Por el momento el panorama en la región y en algunas de las jurisdicciones más pobladas es el siguiente:

Río Negro

El gobierno provincial ratificó que no está en sus planes inmediatos la imposición de restricciones a la actividad económica. Se implementarán controles de circulación nocturna para desactivar las fiestas clandestinas. La gobernadora Arabela Carreras admitió que evalúan nuevas limitaciones para las reuniones sociales en ámbitos privados, actualmente permitidas con hasta 20 personas.

“Todas las restricciones y los controles tienen que estar en el ámbito privado, más que en el ámbito laboral. No tenemos previsto cierres de la economía. Y este es nuestro mayor desafío como sociedad”, sostuvo ayer la mandataria en diálogo con periodistas de RÍO NEGRO.

Carreras señaló además que “debe haber control sobre el transporte que ingresa de países limítrofes” y para eso está próximo a emitirse una resolución del Ministerio de Salud para “ajustar los protocolos” en este sentido.

Neuquén

El ministerio de Salud de Neuquén informó que en las últimas 24 horas, hubo 170 casos nuevos de covid-19 en la provincia y dos personas fallecidas como consecuencia de la enfermedad. A diferencia de los días previos la cantidad de contagios creció considerablemente, pero de todos modos se mantiene en valores moderados. Además informaron 345 recuperados.

Hasta el momento, el gobierno no ha adelantado si evalúa futuras restricciones en caso de que comiencen a crecer nuevamente los contagios diarios. La semana pasada, cuando a nivel nacional se anunció una vuelta al teletrabajo en la administración pública nacional, el gobierno de Neuquén había manifestado que no realizaría cambios al no estar incluido dentro de los 45 distritos con aumento sostenido de casos.

Si bien prácticamente todas las actividades económicas están abiertas, en la mayoría de las ciudades de Neuquén sigue vigente un horario límite para bares y restaurantes hasta las 2 am, con media hora de tolerancia. En tanto la circulación general se mantiene de 7 a 22, aunque con escasos o nulos controles.

En relación al trabajo en forma virtual, la administración pública provincial no había adoptado cambios en ese sentido porque en realidad no se había registrado un llamado a la presencialidad completa. Muchas actividades ya trabajaban en forma continuada con guardias y tareas desde sus hogares.

AMBA, Provincia y Ciudad

Provincia apunta a una mayor restricción a la nocturnidad, las reuniones sociales y el transporte público entre las medidas para contener la llegada de la segunda ola, mientras avanza el plan de vacunación.

El gobernador Axel Kicillof afirmó que se reducirá la capacidad para eventos del 70% al 50%. También se establecerá un tope de 250 personas como máximo para reuniones multitudinarias.

En tanto, las medidas para la zona del AMBA se comenzaron a estudiar recién este lunes. La decisión del Ejecutivo por ahora no apunta al cierre de clases, restricciones del trabajo y otras actividades habilitadas.

Catamarca

En ese marco, la provincia de Catamarca se convirtió ayer en la primera en suspender parcialmente las clases a raíz de la suba de contagios, pese a que la intención de la Casa Rosada por estas horas es no afectar la presencialidad de las clases como sucedió el año pasado.



Según se informó, en principio, el cierre escolar será por una semana y alcanzará a los cuatro departamentos más afectados de Catamarca.



La suspensión está pautada entre este lunes y el próximo viernes, y afectará a Andalgalá, Capayán, Santa María y Pomán.

De acuerdo al último reporte oficial, Catamarca registra un total acumulado de casos positivos de 11.811, de los cuales 2.614 son casos activos, con 9.121 son pacientes recuperados y 76 fallecidos.

Córdoba

La provincia de Córdoba anticipó que su intención es no avanzar con nuevas restricciones por el momento.

La estrategia de la administración de Juan Schiaretti es apostar a incrementar los testeos y enfocarse en el seguimiento de los contactos estrechos, a fin de evitar que se disparen las cifras.

De todas formas, algunos municipios cordobeses determinaron en las últimas horas que harán recortes en las actividades nocturnas.

Santa Fe

Un plan similar a Córdoba tiene la provincia de Santa Fe, gobernada por Omar Perotti, que apunta a concentrarse en la vacunación y por el momento no sumar restricciones, pese a que hay preocupación por la muerte de una mujer el fin de semana último afectada por la cepa Manaos de COVID-19.

La provincia informó sobre la presencia de 843 nuevos contagios en las últimas 24 horas, acumulando un total de 234.641 infectados desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

Mendoza

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, decidió que a partir del martes la provincia restringirá la circulación nocturna. La medida busca reducir la posibilidad de reuniones sociales, sobre todo, en lugares cerrados.

Suárez mantuvo una reunión con los intendentes de Mendoza para pautar el cierre de actividades desde las 0.30 a las 5.30 horas. La idea es que en esa franja horaria funcionen sólo servicios esenciales y de emergencia.

Además, la medida busca desacoplar las fiestas clandestinas, una realidad que se ha disparado en provincias de todo el país. El impacto que tenga el cierre en la circulación servirá para monitorear de qué manera avanza la segunda ola.