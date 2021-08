Restricciones para los no vacunados, la idea que apoya uno de los médicos más importantes de Neuquén

El debate sobre qué hacer con las personas no vacunadas sigue abierto. (Oscar Livera)

Adrián Lammel, el director del hospital más grande de Neuquén, pintó un panorama optimista sobre la pandemia atado a la vacunación. Remarcó que el avance de la campaña reduce la circulación del virus y consideró que son necesarias las restricciones para quienes no estén vacunados.

"Yo creo que es importante hacer algún tipo de restricción, no es lo mismo si uno se vacunó que si no se vacunó, porque hay una protección hacia el resto de las personas (...) uno, cuando no se vacuna, pone en riesgo al otro", explicó el médico en diálogo con La Red.

Lammel puntualizó que, incluso, hay ciertos lugares en los que se tendría que pensar si se les permite el ingreso. Argumentó que "está demostrado que aquellos que no se vacunan tienen una carga viral más alta para contagiar, transmitir". Indicó que eso demuestra que hay una responsabilidad comunitaria, también, sobre no propagar la enfermedad.

Resaltó que la única manera de "mantener a raya" el Covid y flexibilizar es con la vacunación. Incluso pronóstico que, cuando llegue la variante Delta a la región, su efecto será distinto al de las anteriores. Consideró que va a haber menos ocupación de camas de terapia intensiva y la concentración estará dada en las no críticas y el seguimiento domiciliario.

Indicó que, actualmente, hay 19 pacientes con coronavirus internados, entre no vacunados y con una sola dosis, de los cuales 9 están en terapia intensiva. Detalló que estos últimos tienen internaciones prolongadas, algunas de más de un mes, y sufrían patologías prexistentes importantes.

Agregó que otras 10 camas de terapia están ocupadas con pacientes que tenían otras patologías que se habían postergado, cirugías que requerían esta clase de internación posterior, y personas que sufrieron traumas por accidentes.

Sobre la vacunación dentro del hospital, Lammel dijo que la mayoría de los trabajadores están vacunados, que son "escasos" los que no se quisieron vacunar.

Ya al final de la entrevista, remarcó que las personas mayores de 50 años, en su mayoría, tienen las dos dosis y lo mismo pasa con una dosis en mayores de 18, lo que "disminuye mucho la circulación porque disminuye la carga viral". Para despedirse, el médico dejó su recomendación: "igual, de todas maneras, hay que cuidarse".