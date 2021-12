Retirados de la policía realizaron una ruidosa protesta frente a las oficinas de Anses en Roca

Alrededor de medio centenar de policías retirados y pensionados de la policía de Río Negro, reclamaron afuera de las instalaciones de Anses en Roca. La medida de fuerza se da en el marco del plan de lucha que sostienen los efectivos para percibir el beneficio de la zona austral. No descartan seguir profundizando las movilizaciones a futuro.

La lucha por la obtención del beneficio de zona austral generó que por quinta vez, los policías retirados de diversas ciudades del Alto Valle y del resto de la provincia, se manifestaran frente de las oficinas del ente nacional.

«Estamos hartos de las promesas de los políticos, senadores y jueces. Sentimos que todas aquellas personas que están ocupando un cargo y se pueden expedir en esta situación, no lo están haciendo», explicó Mario Pérez, ex comisario y representante de los retirados.

Si bien en las últimas conversaciones -que se mantuvieron entre los manifestantes y los representantes locales de Anses-, se habían prometido gestiones con la directora general del ente público, las mismas quedaron truncas y reprogramadas para la semana que viene. «Dicha reunión no se llevó a cabo por una cuestión de agenda», fue lo que deslizaron desde la entidad estatal, según los manifestantes.

Las movilizaciones comenzaron el 4 de noviembre de este año y desde ese momento, nunca dejaron de protestar la inclusión del beneficio en el haber jubilatorio. En esta oportunidad, la movilización se realizó ruidosamente para visibilizar la manifestación y, por lo tanto, los empleados de Anses no prestaron tareas de atención al público.

«El delegado de Anses se acercó a decirnos que tuvieron que cerrar las puertas porque sus empleados no podían trabajar con el ruido de nuestra protesta. Nosotros ya estamos cansados de entregar petitorios, de aplaudir y necesitamos respuestas urgentes. Los ruidos de nuestra protesta demuestran el hartazgo que tenemos«, reforzó el representante de los retirados.

El representante de los efectivos policiales insiste en que el reclamo es justo y que fue la misma gobernadora, Arabela Carreras, quien se puso en contacto para poder facilitar un equipo legal para apoyar la protesta. «Es una decisión política. No hay que modificar una ley ni hay que crear una nueva, solo pedimos que se nos reconozcan nuestros derechos», afirmó.

«La gente no entiende que nuestro sector tiene un alto riesgo por conformar una franja etaria de edad muy avanzada. Necesitamos respuestas urgentemente porque nuestros compañeros se nos están muriendo. No es un verso, ya no sabemos como llegar a la sensibilidad de nuestros señores políticos«, profundizó Pérez.

40% de aumento otorga la zona austral, suma la que se le agregaría la zona desfavorable. 9000 Efectivos que se encuentran en actividad, pueden ser futuros beneficiados con la zona austral, una vez que se retiren o pensionen.

La manifestación terminó pasadas las 13, con una gran participación de retirados, pensionados, viudas y familiares. Según informaron los autoconvocados, las medidas se seguirán profundizando en un futuro inmediato sino reciben respuestas favorables a las demandas. «Seguiremos firmes en enero si no mueven nuestros trámites», culminaron.