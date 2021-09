Ricky Martin se presentó a cara lavada en televisión y estallaron los memes: ¿se operó?

Los cantantes Ricky Martin y Enrique Iglesias arrancaron este fin de semana su gira norteamericana, que cuenta con la participación especial de Sebastián Yatra, con su primer show en el MGM Grand Garden Arena, en Las Vegas.

Los tres artistas demostraron que disfrutan compartir los escenarios, luego de haber estrenado previamente la canción conjunta "Falta Amor".

Sin embargo, el tour no fue la única noticia que sorprendió a los fanáticos de las estrellas musicales sino que, en una entrevista que brindaron en conjunto a la televisión, la imagen de Ricky Martin, de 49 años, se robó las miradas.

Ya sin la incipiente barba que tiene acostumbrada a sus fans, el artista pop se presentó a cara lavada ante las cámaras y generó miles de comentarios en redes sociales.

"Quedó igualito a Carlos Vives", fue el comentario de una usuaria de Twitter; y se sumaron otros como "siempre ha sido y será un bombón, solo que ahora se está derritiendo" o "no es el Ricky Martin que recuerdo".

A continuación, repasamos algunos de los más divertidos:

Me niego a creer que 'ese' es Ricky Martin. No, NO PUEDE SER🥺