Rincón, al margen de las PASO

La localidad vive en una burbuja blindada, que la protege del proselitismo político propio de la contienda electoral que transita el país.

Paradójicamente la ciudad petrolera no tiene conciencia de que el fin de semana hay elecciones obligatorias. Pocos consultan el padrón para conocer los cambios en mesas y escuelas habilitadas. Y nos preguntamos cómo se construye ciudadanía en este marco. La respuesta no escapa de la órbita partidaria del MPN, sus dirigentes, embanderados con el azul y blanco, no se pronunciaron por ninguna de las alternativas de la interna, actitud que al parecer eligieron imitar el resto de las corrientes oficialistas como opositoras, la ciudad se blindó de cartelería y del “puerta a puerta”.

La seccional emepenista recibió la visita de los candidatos del cuadro del gobernador Omar Gutiérrez, y del ex vice Rolo Figueroa. Hubo consenso para recibir a ambas listas, pero no la directiva de bancar y militar por alguna de ellas. La fuerza militante concentra todo el apoyo a la campaña de Marcelo Rucci que pelea por ganar la pulseada en la elección del gremio petrolero. El resto de los frentes opositores, no aparece en la agenda de los medios, aunque cosecha simpatizantes en charlas entre vecinos.

Nadie vislumbra claramente cuál será el comportamiento del electorado que goza de una pseuda libertad de voto. Aunque algunos aguardan con cautela el pronunciamiento de las últimas horas de quienes tienen hoy la conducción del MPN y la Municipalidad.

Pese a las correspondencias partidarias, y la interna declarada con el Gobernador y la gestión municipal, la realidad es que las vecinas y vecinos de Rincón quedaron al margen de la posibilidad que brinda nuestro sistema democrático, muchos no saben qué, cómo, dónde y cuándo elegir. Para los que tomaron conciencia de la elección, pesa ahora determinar hacia dónde dirigir el voto. Los votantes deberán discernir entre personas que son ajenas a la realidad local. Se votará por escudo partidario, conocimiento laboral o mera simpatía.

Un recuerdo de la importancia del trabajo militante de las fuerzas políticas con representación en la localidad, un llamado de atención para la sociedad toda que tiene los políticos que reproduce y no los que necesita. Será esta ocasión para quienes tienen la responsabilidad institucional puedan repensar sobre la construcción de la ciudadanía que nos merecemos.

Alexis Navarro

Rincón de los Sauces