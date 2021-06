Rincón de los Sauces se quedó sin gas a las 4 de la mañana

La municipalidad de Rincón de los Sauces avisó a la población de la localidad que un problema en la planta de la empresa Medanito dejó a toda la ciudad sin el suministro de gas a las 4 de la mañana y todavía hay sectores a los que no se les restableció el servicio. Aún no pueden confirmar cuándo estará totalmente normalizado.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Facebook, desde la municipalidad alertaron a la población sobre el corte y pidieron “tomar las precauciones necesarias” hasta que se reestablezca el servicio. Se sabe que el problema fue en la planta de la empresa Medanito, pero hasta primera hora de la mañana no detectó el problema.

“Anoche a las 4 de la mañana aproximadamente se cortó el suministro de gas por un problema de la planta de Medanito y bajó todo el caudal de gas y todavía hay sectores que no tienen gas”, indicó el subsecretario de Defensa Civil de la municipalidad, Daniel Aravena, ante la consulta de este medio.

Aravena también señaló que a la planta de Medanito se acercó personal de Hidrocarburos del Neuquén (Hidenesa) para trabajar en la falla que derivó en el corte del suministro.

“En algunos sectores ya volvió el gas, pero hay barrios de la localidad que todavía no tienen el servicio de nuevo. No tenemos idea cuando va a volver el gas a los que todavía no tienen el servicio porque la gente de Medanito no nos confirmó. Nos dijeron que puede ser durante el día o directamente todo el día de hoy, por eso no podemos precisar”, agregó Aravena.

Ante el aviso sobre el corte de suministro desde la municipalidad realizaron un toque de sirena de bomberos durante un par de minutos para alertar a los vecinos para que apaguen calefactores hasta que se restablezca el servicio. “De esta manera alertamos a población porque sabemos que hay gente que se calefacciona con hornos y hornallas y pueden no darse cuenta cuando vuelva el servicio y quede perdiendo”, concluyó Aravena.