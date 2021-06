Neuquén rompió la barrera de los 100 mil contagios de coronavirus: ¿cómo llegó a 100.209 contagios?

A cuatro días de cumplirse 15 meses del primer caso confirmado de covid-19 en Neuquén, la provincia alcanzó ayer los 100.209 contagios. El número acumulado la expone como uno de los territorios más afectados por la pandemia en el país. La estadística dice que uno de cada siete neuquinos ya se contagió y que es el cuarto peor distrito en cantidad de casos por millón de habitantes, solo por detrás de Capital Federal, Tierra del Fuego y Santa Cruz.

Si bien la curva de la segunda ola entró en una marcada desaceleración, la comparación con Río Negro (81.775) deja al descubierto el caso neuquino. ¿Por qué Neuquén padeció la pandemia más que otras 20 provincias argentinas?

La respuesta, a la que difícilmente pueda arribarse en forma inequívoca, involucra distintas dimensiones. Pueden revisar algunas como la falta de conocimiento sobre el virus que existió en el inicio de la pandemia; la baja responsabilidad que mostraron algunos sectores de la sociedad; el hartazgo social con las medidas de distanciamiento más estrictas; la falta o fallas de los controles efectivos; las manifestaciones políticas que desalentaban las restricciones; medidas diferenciadas entre municipios y Provincia y; las urgencias de una crisis económica severa.

También pueden anotarse cuestiones geográficas, por ejemplo, el elevado índice de movilidad que tiene el aglomerado Confluencia como punto de referencia para toda la región.

Si se repasan los números acumulados se observa que Neuquén capital suma 41.958, Plottier 7.920 y Centenario 5.806. Si se les suma Senillosa la cuenta total es de 56.411 contagios acumulados, más de la mitad del total de la provincia. También San Martín (6.964), Zapala (5.778) y Rincón de Los Sauces (3.440), están entre las que casos arrastran.

El caso de Las Lajas, donde se dio el primer brote de la provincia, es significativo porque acumula 1.515 casos entre poco menos de 5.000 habitantes.

RÍO NEGRO consultó a distintos actores de la economía, la política y los gremios para conocer su parecer. Sin embargo, el tema genera tanta suspicacia que no todos quisieron dar su punto de vista, incluido dirigentes oficialistas.

“La pandemia afectó a todos. En general en el país se erró en la forma de encararlo porque se hicieron restricciones muy tempranas sin tener la suficiente espalda económica para morigerar el efecto que generó la falta de ingresos por las restricciones. Fue algo muy temprano en 2020 y para este año, para esta segunda ola, el Estado no tenía recursos para ir con restricciones más severas”, indicó el presidente de la cámara empresarial Acipan, Daniel González.

También apuntó a que el esfuerzo debió haberse puesto en controles a reuniones sociales y eventos. “Si algo quedó en claro es que los contagios se producen en esos ámbitos y los controles por ahí se direccionaron demasiado hacia la actividad económica”, dijo.

El titular de ATE, Caros Quintriqueo, también apuntó a las fallas en los controles y los cruces entre intendentes y el gobierno provincial que, por casi siempre, tomaron medidas dispares. “Creo que en la última etapa las medidas se cumplieron, pero fue porque la gente tenía miedo. También es cierto que hay que salir a buscar el mango y que después de la primera etapa mucha gente se cansó de las restricciones”, dijo.

Su par de ATEN, Marcelo Guagliardo, expresó: “creo que se subestimó la capacidad de daño que podía tener la segunda ola y desde febrero hasta mayo se habilitó todo. Esto fue letal para el sistema de Salud. Fiestas populares, actividades deportivas, religiosas, sociales y educativas, daba la sensación de que se había terminado la pandemia. Ahora se ven las consecuencias”.

Los diputados de la oposición Cesar Gass y Lucas Castelli coincidieron en las críticas a la gestión provincial. Para el primero “es lamentable lo que está sucediendo. Hay que ser responsable, pero también uno tiene que saber que el sistema de Salud, tan venerado que tuvo Neuquén, está totalmente desarticulado y en los momentos en que bajaron los contagios, el gobierno no tuvo la precaución de fortalecerlo. En cambio, los dejó en manos de ATE y se generó un conflicto que duró 60 días”.

“La provincia no tuvo ni tiene un plan. Resuelve sobre la marcha. Las medidas se tomaron con el sistema ya colapsado”, dijo Castelli.

El concejal capitalino Marcelo Bermúdez, de Cambiemos, criticó que no se realicen más testeos porque entiende que eso hubiese ayudado a contener el crecimiento de los casos.

Peve: “La pandemia sigue siendo un desafío”

La ministra de Salud de Neuquén, Andrea Peve. Foto: Archivo.

“La pandemia fue y sigue siendo un gran desafío que afrontamos día a día con el esfuerzo y el compromiso de las y los trabajadores del Sistema de Salud de la provincia en su conjunto, tanto público como privado”, dijo la ministra de Salud, Andrea Peve, en declaraciones a este medio.

“Desde el primer día hasta hoy, el abordaje de la pandemia implicó gestionar la incorporación de recurso humano, insumos en medio de la escasez en el mercado, la coordinación de distintas áreas de trabajo”, agregó y dijo que “desde el Ministerio de Salud de la provincia se han creado un sinnúmero de dispositivos y herramientas enfocados a garantizar la atención de la salud individual y colectiva”.

Finalmente destacó el plan de vacunación y señaló: “nos llena de esperanza”.

Aumentaron los centros de testeos en Neuquén. Foto: Yamil Regules.

Municipios vs. Provincia, más diferencias de criterios

Las diferencias entre los municipios y el gobierno provincial no son nuevas en cuanto a la aplicación de medidas de restricción. Los intendentes suelen flexibilizar horarios y aperturas comerciales porque están convencidos de que el esfuerzo debe concentrarse en los controles a cargo de las fuerzas de seguridad provincial. También porque buscan aliviar el impacto de las medidas antipáticas que necesita por momentos la pandemia.

El último decreto provincial, que regirá hasta el fin de semana incluyó una flexibilización horaria y el regreso de las clases presenciales en 118 localidades y parajes. Sin embargo, varios municipios volvieron a correr un poco más la vara.

Ese fue el caso de la capital neuquina, que la semana pasada había extendido la circulación hasta las 20, y ahora amplió la permanencia en locales gastronómicos hasta las 23. Además, hasta el domingo, los comercios podrán estar abiertos hasta las 20, según explicaron para favorecer las ventas por el Día del Padre.

Rincón De los Sauces también amplió las flexibilizaciones que venía realizando. La actividad comercial esencial y no esencial podrá realizarse de 6 a 21, mismo horario se habilitó para los espacios de comida y la permanencia de los clientes en el lugar.

En Cutral Co y Plaza Huincul, las autoridades definieron mantener las medidas como estaban la semana anterior. Sin embargo, esta vez quedan en consonancia con las anunciadas por el Ejecutivo provincial. Es decir, la apertura de los comercios hasta las 19 y la circulación está permitida hasta las 20. En el caso de Cutral Co será hasta el 17 de junio, en cambio en Huincul el decreto no tiene fecha de culminación.

Plottier por su parte mantendrá los horarios ampliados que había establecido desde el inicio de las restricciones más severas que aplicó Provincia en consonancia con las disposiciones de Nación. La intendenta Gloria Ruíz fue reprendida por su partido Siempre, que tiene como líder al diputado Andrés Peressini, que en un comunicado negó haberle retirado el apoyo como lo sugirió la jefa comunal.