Río Negro: Apartan el proyecto “verde” de Carreras que no quiere Weretilneck

El oficialismo inicia este martes el debate legislativo del “paquete Verde” de la gobernadora Arabela Carreras aunque apartó el proyecto referido al esquema de compensación de las petroleras por la emisión de gases.

El corrimiento no es casual, pues el ex gobernador Alberto Weretilneck ya había advertido de su oposición y adelantado que no sería tratado en la Legislatura. Así lo expuso frente a empresarios petroleros en las recientes Jornadas que organizó AmChamEnergy.

Las iniciativas “verdes” -entre ellas, esta pretendida reparación- ingresaron el 20 de agosto. El senador hizo pública su resistencia posteriormente, y el primer análisis legislativo está previsto en Asuntos Económicos, que preside el legislador oficialista y ex secretario de Energía, Sebastián Caldiero. Pero, en el reinicio (después del proceso de las PASO), esa Comisión se reunirá hoy, a partir de las 9, y el temario incluye dos de los tres proyectos del llamado paquete de Hidrógeno Verde y no figura la discutida compensación.

La agencia registra el N° 803 y el N° 804. El primero fija un marco de “evaluación, caracterización e identificación del nivel de eficiencia energética de inmuebles” y el segundo establece el plan de “regulación y de fomento para la Movilidad Sostenible”, orientada a promover para su uso “masivo”.

El N° 802 crea el “sistema de Compensación por la emisión de gases de efecto invernadero y el registro de grandes emisores”.

Tras la pública oposición de Weretilneck, en el oficialismo se intentan encontrar argumentos para minimizar el impacto en el gobierno de Carreras. Esa situación fue evaluada entre la mandataria con el vicegobernador Alejandro Palmieri y el presidente del bloque de legisladores, Facundo López.

Las dos iniciativas que hoy se analizarán en Asuntos Económicos no tendrían observaciones mayores. Se sumarían al temario de la sesión del 6 de octubre.

La explicación es que Carreras remitió “los proyectos sin acuerdo de ministros” y “así habilitó la doble vuelta legislativa para promover el debate”.

La postergación del tratamiento en la Comisión de Asuntos Económicos -agregan- está orientada a una ronda de consultas ya requeridas al Instituto Argentino de Petróleo y de Gas (que se conforma con las operadoras petroleras) y a la OFEPHI (provincias productoras).

En cambio, las otras dos iniciativas no tendrían mayores observaciones en la comisión de hoy y el Plenario de mañana, estimándose su incorporación para la sesión del próximo miércoles de 6 de octubre.

En su exposición, Weretilneck había sido contundente ante los petroleros. “Este proyecto no va a ser tratado por la Legislatura , no estamos de acuerdo. Será modificado totalmente en caso de que sea necesario. Cualquier proyecto que tenga como destino o que incluya a las operadoras a la industria de la provincia van a ser consultadas previamente”, advertía.