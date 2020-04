Río Negro cercó el Valle Medio, el frente más problemático

* Por Jorge Tanos

El Valle Medio muestra la imagen más desoladora de Río Negro en esta crisis por el coronavirus. Ciudades aisladas, en las que los contagios no paran de crecer al mismo ritmo que el temor ciudadano. Los pueblos de esta verdadera ciudad lineal tomaron medidas, pero no lograron frenar los contagios. Desde abril hubo en la comarca 50 casos (entre activos, recuperados y fallecidos).

Por este motivo, el gobierno provincial decidió anoche sumar al “cordón sanitario” en Choele otros dos en Beltrán y Lamarque, después de los nuevos casos en las últimas horas. Se aplicará a partir de las 8 de hoy jueves y hasta las 24 del jueves 30 de abril. Representa un cierre total para los ingresos y egresos, salvo efectivos policiales, de salud y trabajadores de medios de comunicación.

La circulación interna sólo se habilita a traslados mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos y productos de primera necesidad, desde las 9 hasta las 15. Para una persona por grupo familiar y según un cronograma por el número de DNI.

De los diez casos positivos anunciados ayer en la provincia, ocho fueron de la comarca : cinco en Choele Choel y tres en Luis Beltrán. Por la mañana, la noticia más destacada era la explosión de contagios en Lamarque. En pocos días, la localidad pasó de no tener casos de coronavirus a contabilizar más de una decena de enfermos y –además– se prevé que sigan aumentando. De hecho, hay 15 familias aisladas.

Sobre cómo se dio la secuencia de contagios, una falsa noticia se viralizó por las redes, que hablaba de una fiesta de asado y alcohol y en la que –además– se apuntaba hacia extranjeros.

Esto fue desmentido de manera categórica por el intendente, Sergio Hernández. “No hubo fiesta, pero si estamos investigando que todos los casos tienen un nexo común: una persona (un joven) que no habría respetado la cuarentena y que habría recorrido varias casas de amigos, por lo que estamos investigando, unos 15 casos. Son 15 familias aisladas y bajo seguimiento epidemiológico”.

Hernández no pudo ocultar su enojo a RÍO NEGRO. “Desde hace semanas tomamos medidas que otros pueblos no tomaron. Cerramos el acceso, desinfectamos vehículos y sectores de la ciudad, y realizamos controles. Pero no en todos los lugares fue así”, en referencia a localidades vecinas.

La entrada a la ciudad luce desde hace semanas custodiada por personal policial y municipal. Allí cada vehículo es desinfectado. Por calles, un tractor esparce un amplio rocío con desinfectante.

A su vez, en Luis Beltrán, donde hace días se festejó la recuperación de dos enfermos, se conocieron ayer cuatro nuevos positivos. Uno de ellos es un trabajador de un empaque, lo que obligó a cerrar el establecimiento por 15 días y a aislar con seguimiento a 35 personas que trabajan allí.

El intendente Robin del Río dijo a RÍO NEGRO, que ya se han dispuesto camas en distintos sitios, como las residencias estudiantiles, de ser necesarias.

En tanto, Choele Choel muestra una imagen fantasmal con sólo un acceso habilitado, custodiado por media docena de policías, y el resto cerrados con caños amarillos, tachos y cintas. Unos 50 efectivos trabajan en turnos rotativos, custodiando accesos y calles las 24 horas. Ayer, fuentes del hospital de Choele Choel dijeron que se habría podido determinar el paciente cero de los nuevos casos.

El intendente de Choele Choel elude contestar las críticas

El hermetismo al que se ha sometido Choele Choel parece también haber llegado a su autoridad máxima, el intendente Diego Ramello, quien por lo menos ha preferido ser muy selectivo sobre los canales por donde expresarse.

Lo ha hecho en contadas ocasiones a través de videos institucionales de prensa en redes sociales, sin someterse a preguntas, o por alguna radio en particular.

RÍO NEGRO intentó varias veces comunicarse con él, pero a través de su vocero de prensa sostuvo “esta bastante complicada la agenda del intendente esta semana. El espacio para los medios está cubierto. Apenas tenga uno te aviso”, esta fue la respuesta vía whatsapp al tratar de establecer una entrevista para analizar la situación de la ciudad ante la pandemia.

Cabe destacar, más allá de este hecho, que el secretario de gobierno, Mauricio Doric, atendió amablemente a RÍO NEGRO el día martes.

Existen hacia Ramello, fuertes críticas de algunos de sus pares de la zona. Por caso, un jefe comunal al ser entrevistado por este medio, dibujó una línea graficando todos los pueblos del Valle Medio, e hizo una marcación especial al dibujar Choele Choel (una enorme equis).

“Si en este lugar se hubieran tomado las medidas necesarias, que ahora tomó Salud de la provincia, esto no hubiera sucedido, que los casos sigan creciendo todos los días. Creo que Ramello se dejó llevar por el espíritu comercial o no fue bien asesorado” señaló el jefe comunal que habló en estricto off de record.