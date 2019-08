Rioseco dice que le "pusieron un Cepo a Vaca Muerta"

El parlamentario por el Mercosur, Ramón Rioseco analizó la actual situación nacional y señaló que las medidas económicas propuestas de urgencia por el gobierno nacional, no tiene que ver con un “modelo económico sino con una coyuntura para llegar a octubre”. A la vez que consideró que la decisión adoptada en materia de política de hidrocarburos, “fue un mazazo a Vaca Muerta. O sea, lo que andaba bien se encargó de romperlo también”.

El exintendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, hizo un análisis sobre las medidas impuestas por el gobierno que preside Mauricio Macri para enfrentar la crisis.

“El desorden no le conviene a nadie, lo que genera es más miseria, más exclusión más desocupación”, subrayó. Considero que las medidas adoptadas están más relacionadas con un “con una coyuntura para llegar a octubre” que con un modelo económico.

Y se pretende recuperar algunos votos, porque no son pensadas sino que perjudican a las provincias. En el caso del IVA y “en el petróleo fue un mazazo a la provincia de Neuquén y un mazazo a Vaca Muerta. O sea que lo que andaba bien se encargó de romperlo también”.

Evaluó además que el gobierno nacional actual, cuando asumió encontró a un “país desendeudado y hoy esa deuda es de casi 200 mil millones de dólares, que representa el trabajo de un año entero en Argentina”.

Luego de resaltar el triunfo del candidato por Frente de Todos, Alberto Fernández, el diputado dijo que no se pudo festejar ni analizar lo sucedido, ya que al día siguiente se produjo una corrida bancaria que dejó preocupación en la macroeconomía.

“Los festejos de la elección no duraron 24 horas ni para nosotros ni para los argentinos, porque al otro día nos encontramos con que en forma deliberada generaron una corrida bancaria y eso es actitud de personas de la derecha que no entienden otro modelo económico que no sea el neoliberal, entonces una manera de extorsionar es a través de la economía para disciplinar la mente de los argentinos”, sentenció.

De igual manera se mostró esperanzado en que el país saldrá adelante.